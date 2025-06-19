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Экономия в Boeing: какой актив за 10,5 миллиардов долларов стал ключевым

1:30
Экономика

После завершения реорганизации подразделения Global Services компания Boeing не планирует дальнейших крупных сокращений, кроме продажи Jeppesen. 

Завод Боинг
Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy Elson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Завод Боинг

Вопреки предположениям аналитиков о возможной распродаже активов Boeing Global Services для оптимизации расходов, компания не намерена объединять это стабильно прибыльное подразделение с другими, более крупными направлениями, такими как коммерческие самолеты и оборона.

Решение о продаже Jeppesen было принято генеральным директором Boeing Келли Ортбергом вскоре после его вступления в должность в прошлом году, когда компания столкнулась с финансовыми трудностями из-за забастовки. Привлечение 24 миллиардов долларов и постепенное восстановление производственных мощностей позволили Boeing стабилизировать ситуацию, передает finance.yahoo.

Несмотря на то, что сохранение прибыльного бизнеса было бы предпочтительнее, продажа Jeppesen за 10,5 миллиардов долларов стала необходимой мерой для укрепления финансовой устойчивости Boeing.

В настоящее время наблюдается значительный рост спроса на услуги по продлению срока службы самолетов, вызванный дефицитом новых воздушных судов. Boeing фиксирует повышенный интерес к модернизации салонов, включая установку новых кресел и современных широкополосных сервисов, таких как Starlink от SpaceX.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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