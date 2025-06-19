Пока Европа обсуждала отказ: цены на газ растут уже шестой день подряд — в чём причина

2:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

После начала военного конфликта между Израилем и Ираном цены на газ в Европе продолжают демонстрировать тенденцию к росту, пишет EADaily.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

По данным на 18 июля, стоимость месячных фьючерсов на нидерландской площадке TTF достигла 481 доллара за тысячу кубометров. Это значительно выше, чем неделей ранее, когда цена составляла 436 долларов.

Текущие котировки превышают прошлогодние показатели на 57 долларов, а докризисные — в 2,7 раза.

Повышение цен наблюдается уже шестой день подряд, что связывают с опасениями относительно возможных перебоев поставок через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мирового объема сжиженного природного газа (СПГ).

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке создает дополнительные трудности для европейских стран, которые активно пополняют запасы газа перед предстоящим зимним сезоном. Ситуация осложняется проведением профилактических работ на СПГ-терминалах в США и месторождениях в Норвегии, а также увеличением импорта СПГ в Египет для удовлетворения внутреннего спроса.

На этом фоне Еврокомиссия представила план постепенного отказа от российского газа к 31 декабря 2027 года, когда истекают сроки долгосрочных контрактов. Краткосрочные контракты планируется прекратить в середине 2026 года.

В словацкой компании SPP оценили возможный штраф "Газпрома" за невыполнение обязательств по принципу "бери или плати" в 16 млрд евро. В то же время дополнительные расходы на альтернативные поставки газа и его транспортировку оцениваются почти в 500 млн евро.

Еврокомиссия намерена законодательно закрепить запрет на российский газ, чтобы предоставить европейским компаниям возможность объявить форс-мажор по контрактам. Однако в SPP выражают сомнения в эффективности такого подхода.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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