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26 тонн черешни из Краснодарского края: какие регионы получили этот сладкий груз

1:38
Экономика

Из Краснодарского края отправлено около 26 тонн черешни в разные регионы России, в том числе в Ленинградскую, Самарскую, Свердловскую и Воронежскую области.

Черешня
Фото: flickr.com by INRA DIST, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Черешня

Поставки осуществляло сельхозпредприятие из Ейского района. Перед отправкой черешня была проверена Россельхознадзором: сотрудники брали пробы из каждой партии для лабораторного анализа. Результаты показали, что карантинные объекты, утвержденные Евразийской экономической комиссией, не обнаружены. Вывоз подкарантинной продукции осуществляется по карантинному сертификату, который подписан электронной подписью.

В результате проведенных исследований черешня, соответствующая всем фитосанитарным требованиям, была признана безопасной для отправки в другие регионы. Это обеспечивает не только защиту здоровья растений, но и способствует стабильному развитию сельскохозяйственного сектора. Работа Россельхознадзора направлена на предотвращение распространения вредителей и болезней, что особенно важно для сохранения агропромышленного комплекса и экосистемы в целом.

Отметим, что постоянный контроль за качеством продукции и соблюдением фитосанитарных норм способствует укреплению доверия со стороны потребителей. Это также подчеркивает важность лабораторных исследований, которые позволяют минимизировать риски при перевозке сельхозпродукции, обеспечивая безопасность на всех этапах — от производства до конечного потребителя, сообщает ИА "Светич" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Уточнения

Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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