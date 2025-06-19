Квартиру — в один клик: Wildberries хочет продавать квартиры — рынок в недоумении

2:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Wildberries, один из крупнейших маркетплейсов России, может сделать неожиданный шаг — выйти на рынок недвижимости. Об этом заявила основатель компании Татьяна Ким, отметив, что уже ведутся переговоры с двумя крупными девелоперскими проектами.

Фото: Openverse by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пункт Wildberries

Речь идёт о продаже квартир через платформу в формате онлайн-заказа. Но насколько это реалистично и готов ли к такому покупатель?

С "китайских штор" — к новостройке

Эксперты считают, что Wildberries вряд ли собирается торговать "вторичкой" — скорее всего, речь идет о продаже новостроек. По словам ипотечного брокера Дмитрия Ракуты, подобный шаг может быть больше маркетинговым ходом, чем полноценной бизнес-моделью. Да, у маркетплейса внушительная пользовательская база, а застройщикам нужен трафик — возможно, удастся договориться о вознаграждении за приведенного клиента.

Однако полноценной альтернативой агентствам недвижимости это не станет. Как отметил эксперт, покупка квартиры — слишком ответственное решение, чтобы "класть ее в корзину" наравне с одеждой или бытовой техникой. Живое общение с агентом или специалистом по недвижимости — по-прежнему важная часть процесса, пишет "Вечерняя Москва".

Маркетплейс с человеческим лицом?

Ракута допускает, что в случае запуска подобного сервиса Wildberries может подключить консультантов — в онлайне или даже офлайне. Но всё равно остаётся сомнение в эффективности этой схемы. По его словам, человек обычно приобретает квартиру один-два раза за жизнь и склонен подходить к этому вопросу тщательно: он хочет пообщаться со специалистом, посмотреть объект вживую, задать вопросы. В таком случае идея с покупкой квартиры через онлайн-платформу начинает терять смысл.

Рынок уже видел попытки интеграции серьёзных сделок в e-commerce. Например, когда на маркетплейсах начали продавать автомобили, спрос оказался слабым. Возможно, с недвижимостью история повторится, — полагает эксперт. Ментальная и финансовая "глубина" покупки слишком велика для привычного цифрового импульса.

Уточнения

Wildberries (Ва́йлдберриз Уа́йлдберрис, Ва́йлдберрис; дословно — «Дикие ягоды») — российский маркетплейс. Основан в 2004 году Владиславом и Татьяной Бакальчук.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.