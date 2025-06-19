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Инвесторы бегут с угольных шахт ДНР: что будет с убыточными предприятиями

1:16
Экономика

Угольная отрасль в ДНР переживает не лучшие времена: одновременно падают как цены на сырьё, так и объёмы добычи. На этом фоне часть инвесторов, арендовавших шахты в республике, всерьёз рассматривает возможность отказаться от убыточных предприятий. Об этом сообщил врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков.

Шахта
Фото: https://www.panoramio.com/photo/85025455 by Шабанов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шахта

По его словам, окончательное решение ещё не принято, но сигналы поступают тревожные. Инвесторы, как он отметил, не справляются с нагрузкой — особенно в тех случаях, когда вместе с перспективными шахтами им передавали убыточные.

Такой подход был изначально предложен властями республики как способ сохранить баланс между коммерческим интересом и поддержкой проблемных производств. Однако в текущих рыночных условиях этот баланс оказался под угрозой.

Чертков уточнил, что предприниматели сейчас стремятся удержать на плаву хотя бы те активы, которые потенциально могут стать точками роста, пишет ТАСС.

Остальные — в случае официального отказа — временно перейдут под контроль Главного управления реструктуризации шахт. Там их могут законсервировать до улучшения ситуации или появления новых инвесторов.

Уточнения

Ша́хта (от нем. Schacht) — промышленное предприятие, осуществляющее добычу полезных ископаемых с помощью системы подземных горных выработок.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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