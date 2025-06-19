Инвесторы бегут с угольных шахт ДНР: что будет с убыточными предприятиями

Угольная отрасль в ДНР переживает не лучшие времена: одновременно падают как цены на сырьё, так и объёмы добычи. На этом фоне часть инвесторов, арендовавших шахты в республике, всерьёз рассматривает возможность отказаться от убыточных предприятий. Об этом сообщил врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков.
По его словам, окончательное решение ещё не принято, но сигналы поступают тревожные. Инвесторы, как он отметил, не справляются с нагрузкой — особенно в тех случаях, когда вместе с перспективными шахтами им передавали убыточные.
Такой подход был изначально предложен властями республики как способ сохранить баланс между коммерческим интересом и поддержкой проблемных производств. Однако в текущих рыночных условиях этот баланс оказался под угрозой.
Чертков уточнил, что предприниматели сейчас стремятся удержать на плаву хотя бы те активы, которые потенциально могут стать точками роста, пишет ТАСС.
Остальные — в случае официального отказа — временно перейдут под контроль Главного управления реструктуризации шахт. Там их могут законсервировать до улучшения ситуации или появления новых инвесторов.
Ша́хта (от нем. Schacht) — промышленное предприятие, осуществляющее добычу полезных ископаемых с помощью системы подземных горных выработок.
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