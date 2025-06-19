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Новый знак дирхама: где нельзя его ставить — и за что могут наказать

2:54
Экономика

С момента официального представления нового символа дирхама в марте 2025 года, он стал не просто графическим элементом, а выразительным знаком эпохи. В нём заложено гораздо больше, чем номинальная стоимость валюты: символ отражает и историческое наследие, и стратегический взгляд Объединённых Арабских Эмиратов в будущее.

Человек
Фото: flickr.com by David Goehring, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Человек

Именно поэтому к его использованию теперь предъявляются чёткие требования — и нарушать их не стоит.

Символ создавался не на скорую руку: в его основу легли элементы национальной культуры, а также принципы визуального баланса, позволяющие внедрить его как в печатные материалы, так и в цифровые системы. Теперь власти страны предоставили официальные рекомендации, чтобы каждый пользователь — от кассира до дизайнера интерфейсов — знал, как правильно применять новый символ в самых разных форматах.

Представители регулирующих органов подчеркнули: последовательность использования — ключевой момент. Символ должен одинаково восприниматься в банкоматах, на чеках, в онлайн-магазинах и в интерфейсах приложений. А это значит, что его форма, размер и положение по отношению к числам — строго определены.

Так, например, при отображении цен в рознице или на сайтах символ должен стоять строго перед цифрой, не изменяя насыщенность и шрифт. Если речь идёт о чеках или счетах, правила становятся ещё строже: символ применяется только в поле с цифрами, а в поле с прописью следует писать слово "дирхамы" — без графических замен.

Те, кто работает с POS-системами, финансовыми платформами или кассовыми приложениями, должны помнить о технической стороне. Символ добавлен на клавишу под номером 6, его размещение зависит от языковой версии: по центру в одноязычном интерфейсе и в верхнем левом углу — в двуязычном. Вокруг самого знака необходимо оставить 2 мм свободного пространства — это не просто эстетика, а требование к читаемости и корректному визуальному восприятию.

Отдельное внимание уделяется запретам. Символ нельзя использовать в качестве логотипа или фирменного элемента, размещать на обложках или в заголовках. Также недопустимо совмещать его с аббревиатурой AED — нужно выбрать что-то одно. Декоративные эффекты, смещение, масштабирование без соблюдения пропорций — всё это грубые ошибки, которые могут дискредитировать значение символа.

Подчёркивается и важность контраста: на фоне должен быть достаточный визуальный акцент, чтобы символ был читаем и узнаваем. Нельзя искажать его форму, менять угол наклона или использовать рядом с несоответствующим шрифтом.

Уточнения

Дирха́м или дирхе́м (араб. درهم‎) — первоначально арабская серебряная монета, введённая в обращение в конце VII века. Название представляет собой арабизированное греческое слово «драхма».

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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