Уоррен Баффет раскрыл самый простой способ стать богаче

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Большинство из нас давно смирились: миллионами не пахнет. Мы не летаем в частных джетах, не покупаем острова, и, скорее всего, в инвестпортфеле больше пустых надежд, чем акций. И всё же это не повод махнуть рукой на финансы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акции

Когда ресурсы ограничены, особенно важно делать умные ходы — трезво, расчетливо и с оглядкой на тех, кто уже прошёл путь к успеху. Нет, не копируя их шаг за шагом, а извлекая из их опыта то, что можно применить в своей реальности.

Одним из таких опытов стоит слушать особенно внимательно — даже если акции кажутся чем-то далёким. Речь о человеке, который за десятилетия превратил здравый смысл в миллиарды долларов. Уоррен Баффет, легендарный глава Berkshire Hathaway, один из самых влиятельных инвесторов мира, никогда не претендовал на роль всезнающего гения. Напротив, он регулярно делится неудачами — и тем, как превратил их в стратегическое преимущество. Для него провалы — не повод для самобичевания, а рабочий инструмент. Они не парализуют — они учат действовать.

В своих ежегодных письмах акционерам Баффет говорит предельно откровенно: ошибки неизбежны. Главное — быстро реагировать, а не строить иллюзии. Финансовая реальность не меняется от желания. Если инвестиция не работает — он от неё отказывается, не дожидаясь чуда. Такой подход он рекомендует и другим: трезво оценивать риски, отбрасывать слабые активы и делать ставку на простое, но мощное.

Несмотря на весь масштаб его мышления, главный совет Баффета удивительно земной. Он считает, что частным инвесторам не стоит гоняться за уникальными стратегиями, а лучше просто купить широкий индексный фонд и держать его как можно дольше.

Его любимый пример — S&P 500. Баффет подчеркивает: инфляция может обесценить наличные и облигации, но бизнес в долгосрочной перспективе продолжает приносить прибыль. А значит — создает богатство, пишет menshouse.gr.

Даже в свои 94 года он не устает повторять, что этот путь подходит большинству: не усложнять, не паниковать и не пытаться предугадать рынок. Иронично, но, возможно, именно в этой простоте и заключается настоящая инвестиционная мудрость.

Уточнения

Уо́ррен Э́двард Ба́ффетт (англ. Warren Edward Buffett [ˈbʌfɪt]; род. 30 августа 1930, Омаха, Небраска) — американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов с состоянием на апрель 2025 года в 162 миллиарда долларов (Forbes).



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