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Капитуляция или война: слова Трампа вызвали рост нефтяных цен на 4%

1:14
Экономика

Цены на нефть резко выросли более чем на 4% после заявлений президента Дональда Трампа

Перевозка нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Он потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. В результате, американский контракт на нефть WTI с поставкой в июле подорожал на 3,07 доллара, достигнув 74,84 доллара за баррель, а Brent с августовской поставкой увеличился на 3,22 доллара до 76,45 доллара. После закрытия торгов цена на оба сорта нефти продолжила расти, согласно CNBC.

В своих комментариях Трамп охарактеризовал иранского лидера Али Хаменеи как "легкую мишень" и предупредил о том, что терпение США на исходе. Он подчеркнул, что знает, где находится иранский лидер, и добавил, что не намерен убивать его, но готов действовать, если ракеты будут угрожать мирным жителям или американским солдатам. В тот же день Трамп провел встречу со своей командой по национальной безопасности, а Пентагон усилил военное присутствие в регионе, увеличив оборонительный потенциал США. 

Уточнения

Капитуляция (нем. Kapitulation) — договор о прекращении вооружённой борьбы между противостоящими силами.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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