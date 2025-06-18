566 тонн за полгода: Удмуртия экспортировала в Казахстан рекордные объёмы субстрата для шампиньонов

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Россельхознадзора, Удмуртия значительно увеличила объемы экспорта субстрата для выращивания шампиньонов в Казахстан.

Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Шампиньоны

За период с начала 2025 года и до середины июня было экспортировано 566 тонн указанного субстрата. Для сравнения за аналогичный период предыдущего года объем экспортных поставок составлял всего 135 тонн.

По информации, полученной от Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, 18 июня текущего года из Удмуртии в Казахстан было отправлено 20 тонн субстрата, предназначенного для культивирования шампиньонов. Перед отправкой данной партии продукции была проведена обязательная лабораторная экспертиза в республиканском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ" с целью выявления возможных карантинных вредителей.

Как сообщили представители пресс-службы Россельхознадзора, в рамках процедуры досмотра был взят образец продукции, который был направлен на исследование в Удмуртский филиал ФГБУ "ВНИИЗЖ". Результаты лабораторных исследований подтвердили отсутствие каких-либо карантинных вредных организмов. На основании результатов досмотра и заключения о фитосанитарном состоянии, владельцу продукции был выдан необходимый фитосанитарный сертификат.

Уточнения

Субстрат (биология) — питательная среда для растений и микроорганизмов.





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