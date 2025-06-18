ChatGPT превращается в источник шестизначного дохода: как это работает

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Умелое применение ChatGPT открывает мир возможностей для создания масштабируемых источников пассивного дохода, позволяющих зарабатывать шестизначные суммы.

Фото: commons.wikimedia.org by Jernej Furman from Slovenia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ChatGPT, OpenAI

Согласно исследованию FlexJobs, около 61% американских специалистов имеют подработку или активно ищут ее, чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни. Почти половина из них готова отказаться от постоянной работы ради "лучших финансовых возможностей, включая полную занятость на фрилансе".

Инструменты на основе искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, в сочетании со стратегически верными запросами, могут помочь вам создать прибыльный дополнительный бизнес, который со временем заменит основную работу.

Вот пример запроса: "Выступи в роли бизнес-тренера для фрилансеров. Сформируй список вопросов, чтобы определить три прибыльные идеи для продуктов, которые можно создать за выходные, опираясь на мои навыки в [области знаний, ваших навыках или то, что вам нравится]".

Этот запрос помогает конкретизировать мысли и осознать потенциал, который ранее оставался незамеченным, выявлять идеи для монетизации.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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