Нерест, солёность и будущее добычи тюльки и хамсы: судно Бердянец исследует Азовское море

На судне "Бердянец" проводятся работы в области ихтиологии, гидробиологии и гидрологии, анализируется сезонная динамика климата в Азовском море.
Эти исследования помогут понять состояние популяции определенных видов рыб и предсказать изменения в их численности. Роман Надолинский, руководитель научного рейса, подчеркнул, что данные важны и для рыбопромышленников, поскольку позволяют прогнозировать уровень рыбных запасов и будущие уловы.
В условиях осолонения Азовского моря, которое влияет на популяции тюльки, хамсы и других промысловых видов, учетная лампарная съемка становится особенно значимой. Ученые соберут образцы ихтиопланктона на 50 контрольных станциях, чтобы проанализировать его видовое разнообразие и распределение. Также будут проведены гидрологические исследования, включающие измерения солености, температуры и других параметров воды.
Данные помогут создать более полное представление о среде обитания гидробионтов и текущем состоянии экосистемы Азовского моря, а также оценить эффективность нереста промысловых рыб. На основе собранных материалов будет предложен рекомендованный объем добычи хамсы, тюльки и других видов, пишет Fishnews.
Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма (от др.-греч. οἶκος — жилище, местопребывание и σύστημα — «целое, составленное из частей; соединение») — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.
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Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.