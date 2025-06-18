Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наступили на паука у себя дома? Срочно узнайте, почему этого больше нельзя делать
Гогунский в ловушке: кинокритик объяснил, почему звезду Универа не берут в большое кино
От ожога до ограниченных движений: новое видео Киркорова заставило фанатов волноваться
Свалка, которая стала райским уголком: как миллионы тонн грунта превратились в природный заповедник
Модный сад без затрат: клумбы из того, что валяется
Антарктида хранит секрет: аномальные сигналы заставляют пересмотреть законы физики
Под одеялом тепло, темно и… тревожно: о чём молчит ваша кошка
Повернуть время вспять реально: добавка, которая помоет вернуть вашу молодость
Суперкар, который мог стать легендой: почему Chrysler ME Four-Twelve так и не родился

Нерест, солёность и будущее добычи тюльки и хамсы: судно Бердянец исследует Азовское море

1:21
Экономика

На судне "Бердянец" проводятся работы в области ихтиологии, гидробиологии и гидрологии, анализируется сезонная динамика климата в Азовском море.

судно
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
судно

Эти исследования помогут понять состояние популяции определенных видов рыб и предсказать изменения в их численности. Роман Надолинский, руководитель научного рейса, подчеркнул, что данные важны и для рыбопромышленников, поскольку позволяют прогнозировать уровень рыбных запасов и будущие уловы.

В условиях осолонения Азовского моря, которое влияет на популяции тюльки, хамсы и других промысловых видов, учетная лампарная съемка становится особенно значимой. Ученые соберут образцы ихтиопланктона на 50 контрольных станциях, чтобы проанализировать его видовое разнообразие и распределение. Также будут проведены гидрологические исследования, включающие измерения солености, температуры и других параметров воды.

Данные помогут создать более полное представление о среде обитания гидробионтов и текущем состоянии экосистемы Азовского моря, а также оценить эффективность нереста промысловых рыб. На основе собранных материалов будет предложен рекомендованный объем добычи хамсы, тюльки и других видов, пишет Fishnews.

Уточнения

Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма (от др.-греч. οἶκος — жилище, местопребывание и σύστημα — «целое, составленное из частей; соединение») — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Туризм
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее Аудио 
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Недвижимость
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Домашние животные
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Такого от Румынии не ожидал никто: новый кроссовер рвёт шаблоны и пугает автогигантов
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Последние материалы
Наступили на паука у себя дома? Срочно узнайте, почему этого больше нельзя делать
Гогунский в ловушке: кинокритик объяснил, почему звезду Универа не берут в большое кино
От ожога до ограниченных движений: новое видео Киркорова заставило фанатов волноваться
Нерест, солёность и будущее добычи тюльки и хамсы: судно Бердянец исследует Азовское море
Свалка, которая стала райским уголком: как миллионы тонн грунта превратились в природный заповедник
Модный сад без затрат: клумбы из того, что валяется
Антарктида хранит секрет: аномальные сигналы заставляют пересмотреть законы физики
Под одеялом тепло, темно и… тревожно: о чём молчит ваша кошка
Повернуть время вспять реально: добавка, которая помоет вернуть вашу молодость
Суперкар, который мог стать легендой: почему Chrysler ME Four-Twelve так и не родился
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.