Охота за сокровищами: как обычные люди находят золото в лесах

2:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавний случай в Чехии заставил многих мечтать о таких находках: в феврале 2025 года двое туристов прогуливались по склону холма и заметили что-то странное — жестяную банку и металлический футляр, спрятанные в старой кладке. Открыв находки, они обнаружили 15 фунтов золотых предметов: 598 монет, 16 портсигаров, 10 браслетов, гребень, цепочку, ключ и даже мешочек из проволочной сетки. Оценочная стоимость — более 340 тысяч долларов.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Поиск сокровищ

Случайность или удача

И это далеко не единичный случай. В 2024 году, снова в Чехии, женщина случайно наткнулась на 2 150 серебряных монет XII века. А в Италии, в 2021 году, в окрестностях Ливорно один из туристов обнаружил клад из 175 золотых римских монет, пролежавших в земле около 2 тысяч лет.

Клад среди банок

В 2014 году в Калифорнии пара во время прогулки наткнулась на ржавые банки вдоль тропы. Внутри оказалось 1 472 американских золотых монеты XIX века. Общая стоимость находки — миллионы долларов.

Иногда нужно идти на охоту

Большинство подобных историй — дело случая и везения. Однако иногда за кладом отправляются целенаправленно.

Самая известная охота — сокровище Форреста Фенна

Яркий пример — таинственное сокровище Форреста Фенна, спрятанное в Йеллоустонском национальном парке. Он оставил загадочное стихотворение в своих мемуарах — и тысячи людей отправились на поиски. Некоторые даже погибли. В 2020 году клад стоимостью 2 миллиона долларов всё же был найден — счастливчиком стал Джек Стюф.

Хотите попробовать сами

Вдохновившись этими историями, авторы составили список предполагаемых мест в США, где могут быть спрятаны сокровища. В каждом штате — хотя бы один неразгаданный клад. Особенно богаты легендами западные территории: Аризона, Монтана и другие.

Помните об осторожности

Важно: поиск кладов может быть опасен. Следуйте законам, не нарушайте частную собственность, готовьтесь тщательно и не забывайте про снаряжение.

Уточнения

Приключе́ние — захватывающее происшествие, неожиданное событие или случай в жизни, цепь нечаянных событий и непредвиденных случаев; нежданная быль, замечательное свершение, волнующее похождение, интересное испытание, возбуждающий переворот или любовная авантюра.



Клад — зарытые в земле или спрятанные иным способом деньги или ценные предметы, владелец которых неизвестен и не может быть найден, или же потерял на них право.



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