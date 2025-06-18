Пивной кризис в России: кто останется без любимого напитка?

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на пиво в российских магазинах стремительно ползут вверх, и к весне 2026 года любимый напиток миллионов может подорожать на 20%. Такой прогноз в эксклюзивном интервью "Газете.Ru" дала Татьяна Федорова, кандидат экономических наук и ведущий аналитик ИМЭС.

Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Руки с пивными бутылками на закате

Почему пивная бутылка скоро будет стоить как хорошее вино?

Главными причинами грядущего подорожания эксперт называет резкий рост тарифов на электроэнергию и газ, а также острую нехватку квалифицированных специалистов в высокотехнологичных отраслях. Эти факторы бьют по себестоимости производства, заставляя производителей перекладывать расходы на потребителей.

Согласно прогнозам, импортное пиво выстрелит в цене на 18-20%, а модное крафтовое — на 15-20%. Уже сейчас, с марта 2025 года, полки магазинов подорожали на 10-13%, а летний ажиотаж и вовсе подстегнул спрос: на отечественное пиво — на 10%, на крафтовое — на 15%, а на импортные сорта — сразу на 20%.

Сколько сейчас платят россияне за глоток пенного?

Сегодня среднестатистическая бутылка отечественного пива (0,5 л) обходится в 75-90 рублей, тогда как за импортный вариант приходится выкладывать 120-130 рублей. Но это только начало — эксперты предупреждают, что впереди новые витки подорожания.

Федорова прогнозирует массовый исход части покупателей в сегмент крепкого алкоголя или к более дешевым конкурентам. Однако окончательные последствия для рынка станут ясны только когда новые цены вступят в силу.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.



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