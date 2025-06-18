Банки начали блокировать карты за переводы незнакомцам: что нужно знать

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин предупредил о новых мерах контроля за денежными переводами.

Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Денежный перевод

По его словам, с июня банки будут активнее блокировать карты россиян за подозрительные операции, в том числе за мелкие переводы незнакомым получателям.

Эксперт пояснил, что такие меры направлены на борьбу с дропперами — людьми, через счета которых выводят незаконные средства. Центробанк уже ведет соответствующий реестр, и если получатель перевода в него внесен, транзакция автоматически заблокируется.

При этом Емелин допустил, что в 50% случаев могут пострадать и обычные пользователи, отправляющие деньги тем, кто ранее не был замечен в нарушениях. Как именно система будет работать в семейных переводах или между знакомыми, пока остается неясным.

Новые правила уже вызвали вопросы у экономистов и юристов, поскольку они могут усложнить повседневные платежи, пишет НСН.

Пока регулятор не уточнил, какие суммы и частоту переводов сочтут подозрительными, но очевидно, что банки ужесточают контроль за движением средств.

Уточнения

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