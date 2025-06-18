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Ирак нарастил поставки нефти в США: что стоит за этим скачком

2:09
Экономика

В мае объем поставок иракской нефти в США резко вырос — более 5 миллионов баррелей за месяц. Это наивысший показатель с начала года. Американские переработчики продолжают активно закупать тяжёлые сорта нефти с Ближнего Востока, и Ирак здесь — в лидерах. Среднесуточный экспорт в мае составлял от 160 до 190 тысяч баррелей.

Перевозка нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Цена нефти поддерживает экономику

Поддержка цен на нефть на уровне около $80 за баррель даёт Багдаду передышку. Почти 90% доходов государства формируются за счёт продажи нефти, а значит, каждый баррель — это зарплаты бюджетникам и финансирование инфраструктуры.

Снижение добычи в рамках договорённостей

На фоне этого экономического успеха есть и тревожные сигналы. Ирак снизил собственную добычу на 50 тысяч баррелей в день, чтобы компенсировать перепроизводство в прошлом. В мае суточная добыча составила 3,93 миллиона баррелей — ниже целевого уровня. Это часть договорённостей в рамках ОПЕК+, в которой Ирак — один из ключевых участников.

Угроза со стороны геополитики

Но политическая стабильность — под угрозой. Напряжённость между Израилем и Ираном может перекинуться и на Ирак. Хотя официально страна придерживается нейтралитета, географическая близость к Тегерану делает её уязвимой. Недавняя временная приостановка работы воздушного пространства Ирака — тревожный знак.

Южные терминалы под угрозой

На юге, в районе Басры, находятся главные экспортные терминалы. Через них проходит 85% нефти страны. Любая дестабилизация может сорвать поставки. А это уже не просто проблема Ирака — это удар по мировой нефтяной системе.

Возможные атаки и риски

Как предупреждают иракские проиранские группировки, в случае усиления поддержки Израиля со стороны США, американские интересы в регионе могут оказаться под атакой.

Уточнения

Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.

Организа́ция стран — экспортёров не́фти (англ. The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕ́К, англ. OPEC) — международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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