Газпромбанк и правительство Еврейской автономной области заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2025

В первый день Петербургского международного экономического форума заключено соглашение о сотрудничестве между Газпромбанком и правительством Еврейской автономной области.

Фото: Пресс-служба Газпромбанка Председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и врио губернатора ЕАО Мария Костюк

Со стороны Банка документ подписал председатель правления Андрей Акимов, со стороны региона — временно исполняющая обязанности губернатора ЕАО Мария Костюк.

В фокусе двухстороннего сотрудничества — реализация плана социально-экономического развития региона. Предполагается привлечение финансирования в экономику области для реализации важных для региона проектов, участие в региональных социальных и инвестиционных инициативах, включая добычу и переработку полезных ископаемых, развитие инфраструктуры, строительство и модернизацию социальных объектов, предоставление жителям широкого спектра высококачественных финуслуг, комплексное обслуживание бизнеса и кредитование предприятий автономии.

Ранее представители региона и кредитной организации обсуждали планы по строительству жилья и социальной инфраструктуры в селе Ленинском, рядом с которым будет реализован проект по созданию универсального перегрузочного терминала "Нижнеленинское — Тунцзян". Расширение текущего сотрудничества откроет больше возможностей для повышения качества жизни в ЕАО.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.