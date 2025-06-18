Гибкий график или офис: как компании адаптировались к новым реалиям

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Раньше "пойти на работу" означало отправиться в офис или на фабрику, а сейчас многие проводят совещания за кухонным столом и отвечают на письма с дивана. Всё изменилось в 2020 году, когда пандемия COVID-19 заставила людей работать из дома.

Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License Ноутбук

Всплеск удаленной работы

До пандемии менее 1% рабочих дней проходило дома, а к 2023 году этот показатель достиг 28%. Это произошло благодаря техническому прогрессу, в том числе широкополосному интернету, который стал доступен для большинства домохозяйств.

Гибкий график

В 2023 году 56% работников в США продолжали работать на месте, лишь 15,5% работали полностью удаленно. Небольшие компании чаще требовали присутствия сотрудников в офисе, тогда как крупные фирмы предоставляли больше гибкости.

Зависимость от местоположения и сферы деятельности

В густонаселенных городах более 40% людей работают на дому, тогда как в менее плотных районах этот показатель ниже. Работы в области информации и финансов чаще позволяют работать удаленно, в то время как в гостиничном бизнесе и розничной торговле возможности ограничены.

Люди продолжают адаптироваться к новому формату работы, и хотя не всем это подходит, удаленная работа стала неотъемлемой частью жизни для многих.

Уточнения

О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы). В офисе (конторе) принимают клиентов, хранят и обрабатывают документы, архивы и тому подобное.





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