Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наступили на паука у себя дома? Срочно узнайте, почему этого больше нельзя делать
Гогунский в ловушке: кинокритик объяснил, почему звезду Универа не берут в большое кино
От ожога до ограниченных движений: новое видео Киркорова заставило фанатов волноваться
Нерест, солёность и будущее добычи тюльки и хамсы: судно Бердянец исследует Азовское море
Свалка, которая стала райским уголком: как миллионы тонн грунта превратились в природный заповедник
Модный сад без затрат: клумбы из того, что валяется
Антарктида хранит секрет: аномальные сигналы заставляют пересмотреть законы физики
Под одеялом тепло, темно и… тревожно: о чём молчит ваша кошка
Повернуть время вспять реально: добавка, которая помоет вернуть вашу молодость

Гибкий график или офис: как компании адаптировались к новым реалиям

1:31
Экономика

Раньше "пойти на работу" означало отправиться в офис или на фабрику, а сейчас многие проводят совещания за кухонным столом и отвечают на письма с дивана. Всё изменилось в 2020 году, когда пандемия COVID-19 заставила людей работать из дома.

Ноутбук
Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ноутбук

Всплеск удаленной работы

До пандемии менее 1% рабочих дней проходило дома, а к 2023 году этот показатель достиг 28%. Это произошло благодаря техническому прогрессу, в том числе широкополосному интернету, который стал доступен для большинства домохозяйств.

Гибкий график

 В 2023 году 56% работников в США продолжали работать на месте, лишь 15,5% работали полностью удаленно. Небольшие компании чаще требовали присутствия сотрудников в офисе, тогда как крупные фирмы предоставляли больше гибкости.

Зависимость от местоположения и сферы деятельности

В густонаселенных городах более 40% людей работают на дому, тогда как в менее плотных районах этот показатель ниже. Работы в области информации и финансов чаще позволяют работать удаленно, в то время как в гостиничном бизнесе и розничной торговле возможности ограничены.

Люди продолжают адаптироваться к новому формату работы, и хотя не всем это подходит, удаленная работа стала неотъемлемой частью жизни для многих.

Уточнения

О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы). В офисе (конторе) принимают клиентов, хранят и обрабатывают документы, архивы и тому подобное.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов
Еда и рецепты
Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов Аудио 
Такого от Румынии не ожидал никто: новый кроссовер рвёт шаблоны и пугает автогигантов
Авто
Такого от Румынии не ожидал никто: новый кроссовер рвёт шаблоны и пугает автогигантов Аудио 
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Военные новости
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Россия получила иммунитет от ареста собственности за границей по искам украинских компаний Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Такого от Румынии не ожидал никто: новый кроссовер рвёт шаблоны и пугает автогигантов
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Последние материалы
Нерест, солёность и будущее добычи тюльки и хамсы: судно Бердянец исследует Азовское море
Свалка, которая стала райским уголком: как миллионы тонн грунта превратились в природный заповедник
Модный сад без затрат: клумбы из того, что валяется
Антарктида хранит секрет: аномальные сигналы заставляют пересмотреть законы физики
Под одеялом тепло, темно и… тревожно: о чём молчит ваша кошка
Повернуть время вспять реально: добавка, которая помоет вернуть вашу молодость
Суперкар, который мог стать легендой: почему Chrysler ME Four-Twelve так и не родился
Гибкий график или офис: как компании адаптировались к новым реалиям
Йогурт, хлеб, суп — еда, от которой вы стареете быстрее, чем думали
Развод или провокация? Главные улики, указывающие на крах брака Биберов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.