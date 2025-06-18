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Фарли раскрыл причину остановки заводов Ford: проблема, из-за которой страдает мировой автопром

1:55
Экономика

Генеральный директор Ford Джим Фарли заявил, что компания вынуждена была остановить некоторые заводы из-за масштабных проблем, охвативших весь автопром.

Ford
Фото: flickr by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ford

В интервью Bloomberg он рассказал о сложной ситуации, которая мешает стабильному производству автомобилей: "Мы живём от одного дня до другого. Некоторые заводы пришлось остановить. Сейчас всё держится на тонкой нити".

Причина — дефицит редкоземельных металлов

Ключевая проблема — зависимость автопроизводителей от поставок редкоземельных элементов из Китая, необходимых для производства таких деталей, как стеклоочистители, ремни безопасности и аудиосистемы. По данным CBS News, около 90% этих материалов поступает в США именно из Китая.

Трудности обострились после торговых разногласий между США и Китаем. В ответ на тарифы США, Китай ввёл ответные пошлины в размере 125%, что поставило под удар цепочки поставок автопрома.

Тарифы выжимают соки

Фарли отметил, что текущие тарифы особенно болезненны для Ford, поскольку компания уже исчерпала возможности производства внутри США и в значительной степени зависит от зарубежных поставок.

"Мы — крупнейший автопроизводитель в США. Ford экспортирует много автомобилей за границу. У нас нет лишних производственных мощностей", — отметил он.

Есть надежда: США и Китай договорились

Однако недавно появилась надежда на улучшение ситуации. Фарли заявил, что Ford сотрудничает с министерством торговли Китая над одобрением новых торговых соглашений в индивидуальном порядке.

 "Мы ведём диалог и с американской администрацией, и с китайским руководством, объясняя, насколько важны рабочие места на Среднем Западе, напрямую зависящие от этих поставок", — пояснил он.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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