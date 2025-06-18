Цены на платину выросли: временный тренд или новая реальность

Китайские ювелиры начали активно закупать платину, чтобы компенсировать спад продаж золотых украшений.
В апреле было импортировано 11,5 метрических тонн платины, что стало рекордом за год. Это увеличило мировые цены на платину на 40%, а спотовые цены достигли 1265 долларов за унцию. Платина примерно в три раза дешевле золота, что делает ее привлекательной для китайских потребителей.
Аналитики Goldman Sachs предупреждают, что быстрый рост цен на платину не имеет серьезной поддержки, и связывают его со спекулятивным спросом. Всемирный платиновый совет планирует активизировать маркетинг, чтобы повысить спрос на платину.
Платина используется не только в ювелирных изделиях, но и в автомобильной промышленности и электронике, что поддерживает ее стоимость, пишет Business Insider.
Простое вещество платина — блестящий и очень тяжёлый благородный металл серебристо-белого цвета.
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