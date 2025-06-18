Нарастил на 44%! Остров Харк — главная точка экспорта иранской нефти

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экспорт нефти из Ирана резко увеличился после недавней атаки Израиля.

Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ добыча нефти

По данным компании TankerTrackers, средний дневной экспорт иранской нефти с 13 июня составляет 2,33 млн баррелей, что на 44% больше по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Основная часть нефти идет с острова Харк, где находится главный перевалочный узел Ирана.

Самир Мадани из TankerTrackers отметил, что Иран стремится вывезти как можно больше нефти, при этом безопасность остается для них приоритетом. Компания использует спутниковые снимки для отслеживания движения судов, так как многие танкеры отключают системы автоматической передачи данных, что усложняет мониторинг, передает Bloomberg.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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