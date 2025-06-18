19 млрд долларов за вход в Азию: ADNOC из ОАЭ планирует стать лидером на рынке СПГ

Абу-Даби (ОАЭ) готовится занять лидирующую позицию на рынке сжиженного природного газа (СПГ). Государственная нефтяная компания ADNOC предложила 19 миллиардов долларов за австралийскую компанию Santos Ltd.
Аналитики отмечают, что это приобретение поможет ADNOC укрепить свои позиции на ключевых рынках СПГ в Азии. Ожидается, что мощность СПГ-завода Santos достигнет 7,5 млн тонн в год, когда запустится проект Barossa, а вместе с внутренними мощностями ADNOC эта сделка сделает Абу-Даби конкурентоспособным поставщиком СПГ на мировом уровне, по данным Bloomberg.
Приобретение Santos поможет Абу-Даби реализовать свою стратегию превращения нефтяных ресурсов в устойчивый экономический рост. Кроме СПГ, ОАЭ также инвестируют в технологии, туризм и производство, с целью достичь самообеспечения газом в этом десятилетии.
Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -163 °C для удобства хранения или транспортировки.
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