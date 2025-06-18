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19 млрд долларов за вход в Азию: ADNOC из ОАЭ планирует стать лидером на рынке СПГ

1:03
Экономика

Абу-Даби (ОАЭ) готовится занять лидирующую позицию на рынке сжиженного природного газа (СПГ). Государственная нефтяная компания ADNOC предложила 19 миллиардов долларов за австралийскую компанию Santos Ltd.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

Аналитики отмечают, что это приобретение поможет ADNOC укрепить свои позиции на ключевых рынках СПГ в Азии. Ожидается, что мощность СПГ-завода Santos достигнет 7,5 млн тонн в год, когда запустится проект Barossa, а вместе с внутренними мощностями ADNOC эта сделка сделает Абу-Даби конкурентоспособным поставщиком СПГ на мировом уровне, по данным Bloomberg.

Приобретение Santos поможет Абу-Даби реализовать свою стратегию превращения нефтяных ресурсов в устойчивый экономический рост. Кроме СПГ, ОАЭ также инвестируют в технологии, туризм и производство, с целью достичь самообеспечения газом в этом десятилетии. 

 

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -163 °C для удобства хранения или транспортировки.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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