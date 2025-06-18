Не путать задаток с авансом! Опасная ошибка при покупке недвижимости

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Покупка недвижимости — важный и затратный процесс, и споры между продавцом и покупателем могут закончиться в суде.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деловая женщина с документами

Юрист Ляйсан Муртазина объясняет в интервью ИА RuNews24.ru, как правильно оформить задаток.

Задаток — денежная сумма, которую одна сторона передает другой для подтверждения и обеспечения сделки. Договор задатка, в отличие от аванса и обеспечительного взноса, защищает интересы как продавца, так и покупателя. Он должен быть оформлен письменно и может быть частью договора купли-продажи. Важно использовать только термин "задаток", а не "аванс" или "залог", так как это имеет правовые последствия.

Если сделка не состоится по вине покупателя, задаток остается у продавца, а если по вине продавца — он должен вернуть задаток в двойном размере. Юрист рекомендует не устанавливать слишком большую сумму задатка, чтобы избежать проблем.

Уточнения

Догово́р (мн. ч. — догово́ры), контра́кт — соглашение между собой двух или более сторон (субъектов) по какому-либо вопросу с целью установления, изменения или прекращения правовых отношений.





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