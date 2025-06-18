Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Такого от IKEA никто не ожидал: как бренд создал место, куда теперь едут со всей Европы
Когда медведь превращается в машину гнева: три пика агрессии
Цветы, которые считали устаревшими, теперь мечта каждого садовода
Сода или разрыхлитель? Вот как не облажаться с выпечкой в домашних условиях
Я живу на своих условиях: Меган Маркл ответила ненавистникам после скандала с Лилибет
Вот где в авто опаснее всего сидеть — и это не за рулём
Сиять — не значит блистать салом: как вернуть контроль над кожей и самооценкой
Чувствую себя неловко: у жены Макаревича* забрали машину для нужд ЦАХАЛ
Обычный краситель неожиданно оказался врагом рака — проверили на пациентах

Не путать задаток с авансом! Опасная ошибка при покупке недвижимости

1:00
Экономика

Покупка недвижимости — важный и затратный процесс, и споры между продавцом и покупателем могут закончиться в суде.

Деловая женщина с документами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Деловая женщина с документами

Юрист Ляйсан Муртазина объясняет в интервью ИА RuNews24.ru, как правильно оформить задаток.

Задаток — денежная сумма, которую одна сторона передает другой для подтверждения и обеспечения сделки. Договор задатка, в отличие от аванса и обеспечительного взноса, защищает интересы как продавца, так и покупателя. Он должен быть оформлен письменно и может быть частью договора купли-продажи. Важно использовать только термин "задаток", а не "аванс" или "залог", так как это имеет правовые последствия. 

Если сделка не состоится по вине покупателя, задаток остается у продавца, а если по вине продавца — он должен вернуть задаток в двойном размере. Юрист рекомендует не устанавливать слишком большую сумму задатка, чтобы избежать проблем.

Уточнения

Догово́р (мн. ч. — догово́ры), контра́кт — соглашение между собой двух или более сторон (субъектов) по какому-либо вопросу с целью установления, изменения или прекращения правовых отношений.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Недвижимость
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств Аудио 
Гигант из глубин вернулся: самая большая акула Атлантики снова выходит на охоту
Домашние животные
Гигант из глубин вернулся: самая большая акула Атлантики снова выходит на охоту Аудио 
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Домашние животные
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички Аудио 
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Ничего не ест, не пьёт и не двигается полгода — в чём страшная цена спячки
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Соседи Ирана по региону не допустят прихода к власти в Тегеране марионеток США Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Последние материалы
Такого от IKEA никто не ожидал: как бренд создал место, куда теперь едут со всей Европы
Когда медведь превращается в машину гнева: три пика агрессии
Цветы, которые считали устаревшими, теперь мечта каждого садовода
Сода или разрыхлитель? Вот как не облажаться с выпечкой в домашних условиях
Я живу на своих условиях: Меган Маркл ответила ненавистникам после скандала с Лилибет
Соседи Ирана по региону не допустят прихода к власти в Тегеране марионеток США
Не путать задаток с авансом! Опасная ошибка при покупке недвижимости
Вот где в авто опаснее всего сидеть — и это не за рулём
Сиять — не значит блистать салом: как вернуть контроль над кожей и самооценкой
Чувствую себя неловко: у жены Макаревича* забрали машину для нужд ЦАХАЛ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.