Минимальный набор для пикника: в каких странах он стоит меньше всего

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

18 июня в мире отмечают День пикника. Россия заняла третье место среди крупнейших экономик мира по доступности минимального набора товаров для пикника, уступив лишь Индонезии и Китаю.

Фото: commons.wikimedia.org by Cpon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пикник

Как сообщает РИА Новости, набор включает в себя:

- Хлеб (500 грамм)

- Сыр (200 грамм)

- Ветчина (200 грамм)

- Яблоки (500 грамм)

- Вода (3 литра)

- Плед (1 штука, размером 150 на 200 см)

В среднем по странам G20 такой набор стоит 19,8 доллара. Досуг на природе с сэндвичами обойдется дешевле всего в Индонезии (9,1 доллара) и Китае (12 долларов). Россия стоит на третьем месте с ценой в 14,8 доллара.

Также в пятерку стран, где набор для пикника стоит дешевле среднего, вошли:

- ЮАР (15,3 доллара)

- Индия (16 долларов)

- Бразилия (17,7 доллара)

- Мексика (18,8 доллара)

- Турция (19 долларов)

А вот в других странах G20 цены чуть выше среднего. Например, во Франции — 20,6 доллара, в Аргентине — 20,9, в Саудовской Аравии — 21,3, и так далее.

В тройке самых дорогих наборов оказались:

- США (25,4 доллара)

- Южная Корея (26,5 доллара)

- Канада (27,3 доллара)

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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