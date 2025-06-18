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Минимальный набор для пикника: в каких странах он стоит меньше всего

1:41
Экономика

18 июня в мире отмечают День пикника. Россия заняла третье место среди крупнейших экономик мира по доступности минимального набора товаров для пикника, уступив лишь Индонезии и Китаю.

Пикник
Фото: commons.wikimedia.org by Cpon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пикник

Как сообщает РИА Новости, набор включает в себя: 
- Хлеб (500 грамм) 
- Сыр (200 грамм) 
- Ветчина (200 грамм) 
- Яблоки (500 грамм) 
- Вода (3 литра) 
- Плед (1 штука, размером 150 на 200 см)

В среднем по странам G20 такой набор стоит 19,8 доллара. Досуг на природе с сэндвичами обойдется дешевле всего в Индонезии (9,1 доллара) и Китае (12 долларов). Россия стоит на третьем месте с ценой в 14,8 доллара.

Также в пятерку стран, где набор для пикника стоит дешевле среднего, вошли:
- ЮАР (15,3 доллара)
- Индия (16 долларов)
- Бразилия (17,7 доллара)
- Мексика (18,8 доллара)
- Турция (19 долларов)

А вот в других странах G20 цены чуть выше среднего. Например, во Франции — 20,6 доллара, в Аргентине — 20,9, в Саудовской Аравии — 21,3, и так далее. 

В тройке самых дорогих наборов оказались:
- США (25,4 доллара)
- Южная Корея (26,5 доллара)
- Канада (27,3 доллара)

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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