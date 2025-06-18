Ускорение жизни или экономия времени: готовая еда набирает популярность в России

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным исследования Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды и компании NTech, во втором квартале 2025 года ожидается серьезный рост денежного оборота рынка готовой кулинарии — на целых 34,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Фото: freepik.com by denamorado, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пицца

Несмотря на общее замедление роста в розничной торговле, готовая еда продолжает набирать популярность, особенно среди молодежи. Это говорит о том, что потребительские привычки россиян меняются.

Аналитики отмечают, что сокращение времени на приготовление пищи способствует росту интереса к готовым решениям. Президент сети "Азбука вкуса" Денис Сологуб подчеркнул, что крупные игроки активно развивают инфраструктуру и укрепляют производственные мощности, чтобы справиться с растущим спросом.

Однако эксперты предупреждают о возможном дефиците, если спрос продолжит резко увеличиваться, что может негативно сказаться на качестве и цене продукции, согласно "Ъ".

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.