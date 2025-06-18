Реклама в обход запретов: как блогеры-иноагенты заработали свои миллионы

2:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

За первый квартал 2025 года доходы российских блогеров-иноагентов взлетели втрое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — с 37,8 млн до 117,4 млн рублей.

Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License Ноутбук

Об этом сообщила Ассоциация блогеров и агентств (АБА). Эти инфлюенсеры начали использовать обходные схемы, делая рекламу через посредников или применяя нативную рекламу, которая не считается запрещенной. Они также начали сотрудничать с зарубежными компаниями, рекламируя недвижимость, криптобиржи, медицинские услуги и обучение за границей, пишут Известия.

АБА отметила, что контента у блогеров стало больше, а цена на размещение рекламы либо не изменилась, либо даже уменьшилась. Запрет на рекламу для иноагентов фактически исключил их из легального рекламного рынка в России, но иностранные и независимые бренды все равно продолжают сотрудничество с ними.

Например, Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом) заработал в первом квартале 58 млн рублей (в прошлом году — 25 млн), а Максим Кац (признан в РФ иноагентом) — 21 млн (в 2024 году было всего 3 млн). Екатерина Шульман (признана в РФ иноагентом), которая ушла с рынка, заработала 17 млн.

Эксперты отмечают, что блогеры-иноагенты стали менее разборчивыми в том, что рекламировать, и начинают принимать предложения, которые раньше отвергали. Это, по мнению управляющего партнера агентства Heads'made Ярослава Мешалкина, может привести к ужесточению регулирования.

Несмотря на существующие ограничения, на рынке сформировалась серая зона для рекламных размещений у этих блогеров. Иностранные компании продолжают видеть в них доступ к активной аудитории в России. Юлия Загитова, основательница Breaking Trends, подчеркнула, что реклама часто размещается через платформы, находящиеся за пределами России, что позволяет обходить некоторые ограничения.

Рост доходов блогеров-иноагентов может стать аргументом для ужесточения контроля, но регуляторам будет сложно контролировать зарубежные платформы. Кристина Петрова из PR Perfect считает, что такой рост не сохранится в последующих кварталах и блогеры могут просто достигнуть плато.

Депутат Госдумы Антон Немкин добавил, что это не только экономический вопрос, но и вопрос информационной безопасности, поскольку блогеры продолжают работать с российской аудиторией, продвигая чуждые интересы.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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