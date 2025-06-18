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Банкоматы с российской пропиской: как это изменит рынок и сэкономит деньги

1:53
Экономика

Министерство собирается обязать госбанки закупать 50% банкоматов и принтеров у отечественных производителей.

Человек засовывает карту в банкомат
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Человек засовывает карту в банкомат

Это предусмотрено в проекте поправок к постановлению правительства, устанавливающему национальный режим в госзакупках. В число банков, на которых это требование будет распространяться, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Также предлагается запретить им приобретение иностранного контрольно-кассового оборудования.

Эти меры были предложены самими российскими производителями оборудования. Коммерческий директор компании "САГА Технологии" Оксана Калашникова уверена, что отечественные банкоматы не уступают иностранным: они обладают расширенным функционалом, могут адаптироваться под российские реалии и обеспечивают сервисное обслуживание с прогнозируемыми сроками. Кроме того, производство этих банкоматов позволяет сохранить налоги в стране.

Что касается цен, российские банкоматы уже на 10-15% дешевле, чем зарубежные, а по сравнению с китайскими устройствами, они стоят на 10-15% дороже. Однако, если будет стабильный спрос и объем закупок, цены могут стать более конкурентоспособными.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота отметил, что, хотя у отечественных банкоматов может быть азиатская начинка, производители хотят заключать долгосрочные контракты. Он также упомянул, что стоимость российских банкоматов варьируется в зависимости от функциональности: простые модели дешевле, но многофункциональные могут быть сопоставимы по цене с импортными.

По текущим правилам, минимальная доля отечественной продукции для контрольно-кассовой техники составляет 37%, а для банкоматов — 5%.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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