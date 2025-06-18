Российский газ больше не нужен: как ЕС планирует заменить энергоносители

2:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

17 июня Еврокомиссия представила программу по полному отказу от российских энергоносителей, включая газ.

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Газовые трубы

Несмотря на то, что против этого решения выступили Венгрия, Словакия и Австрия, запрет будет принят так, что его не смогут заблокировать отдельные страны, потребуется лишь большинство голосов. Он вступит в силу с 2026 года: для краткосрочных контрактов — с 17 июня 2026 года, а для долгосрочных — с января 2028 года. Если же контракты будут заключены позже, можно будет применить пункт о форс-мажоре.

Это решение может негативно сказаться на всех участниках. ЕС отказывается от ресурса, который с семидесятых годов обеспечивал экономический рост, а Россия теряет стабильный рынок сбыта, который гарантировал низкие цены на газ и электроэнергию. Цены на газ в ЕС уже растут, и полный отказ от российского газа только усугубит ситуацию.

ЕС собирается закупать сжиженный природный газ (СПГ) в США и, возможно, в Катаре, в то время как Россия рассчитывает на увеличение поставок газа в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это приведет к росту цен на газ в Европе, тогда как Россия потеряет премиальный экспортный рынок и столкнется с логистическими и инвестиционными сложностями.

Однако, по мнению экспертов, Россия в этой ситуации может оказаться в более выигрышном положении. Прекращение поставок трубного газа в ЕС не будет столь ощутимо для "Газпрома", как это было в 2022–2023 годах. Экспорт "Газпрома" в ЕС в 2021 году составил около 150 млрд кубометров, а в 2024 году ожидается всего 32 млрд кубометров.

Даже если ЕС полностью откажется от российского СПГ, это не парализует его экспорт, а лишь немного снизит маржинальность из-за более дорогой логистики. Ожидается перераспределение поставок: другие поставщики займут освободившиеся ниши на рынках, а российские поставки переориентируются на другие регионы согласно РГ.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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