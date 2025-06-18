Введение налога на пенсии: почему в России это маловероятно

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Анатолий Никитин, депутат Мособлдумы и член партии "Справедливая Россия — за правду", считает, что введение налогов на пенсии в России в ближайшем будущем маловероятно.

Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги

Он отметил, что текущая модель пенсионного обеспечения сохраняется благодаря хорошему финансовому состоянию государства. В Налоговом кодексе нет упоминания о налогообложении пенсий, и для внесения изменений потребуется решение на федеральном уровне, пишет Газета.Ru.

По его словам, в 2025 году нет официальных планов по введению налога на пенсии, и никаких заявлений от Минфина, Госдумы или правительства на этот счет не поступало. Никитин ссылается на данные Министерства финансов, согласно которым в 2024 году в Социальный фонд России поступит 13,5 трлн рублей, из которых почти 6 трлн — это страховые взносы, а остальное — трансферты из федерального бюджета. Расходы фонда составят 13,4 трлн рублей, что говорит о финансовой сбалансированности.

Депутат также отметил, что в России около 42,5 миллиона пенсионеров, а средняя страховая пенсия на начало 2025 года составит 23 449 рублей. Он предупредил, что введение налога даже в размере 10% приведет к снижению выплат почти на 2,35 тысячи рублей, что является значительной суммой для многих пожилых людей.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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