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Украинская агрофирма не смогла забрать активы Газпрома: какое решение вынес суд

0:49
Экономика

Городской суд Гааги не удовлетворил иск украинской агрофирмы "Жнива", которая пыталась взыскать нидерландские активы "Газпрома".

Молоток
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Молоток

Информация об этом поступила в распоряжение газеты "Ведомости" из судебных документов.

Одесская компания добивалась возмещения убытков, связанных с потерей зерна после перехода Запорожской и Херсонской областей под контроль России. Ранее Хозяйственный суд Запорожской области, рассмотрев дело по заявлению "Жнивы", счел "Газпром" своего рода "альтер эго" российского государства.

Тем не менее, в Гааге украинской фирме не удалось добиться желаемого результата. Суд вынес решение, согласно которому в рассматриваемом случае на "Газпром" распространяется концепция государственного иммунитета.

Уточнения

Выражение alter ego стало распространённым благодаря обычаю, принятому в некоторых государствах Европы в прошлом: когда король передавал всю свою власть какому-нибудь наместнику, он награждал его званием «королевского второго я» — «альтер эго регис».
 

Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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