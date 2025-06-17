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Возвращение с последствиями: зарубежные бренды могут столкнуться с обязательными компенсациями убытков потребителей

1:18
Экономика

Зарубежные бренды, которые собираются вернуться в Россию, могут столкнуться с обязательными компенсациями убытков потребителей.

Женщина делает покупки в интернет-магазине
Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина делает покупки в интернет-магазине

Инициатива "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ) предлагает создать специальный фонд, который составит не менее 400 миллиардов рублей, пишут Известия.

Авторы инициативы считают, что компании, покинувшие рынок в 2022–2023 годах, должны компенсировать убытки людям, так как они нарушили права потребителей. Многие пользователи сталкивались с отключением функций у своих смартфонов, автомобилей и другой техники, что иногда приводило к невозможности установки обновлений программного обеспечения.

Олег Павлов, глава ОПИ, отметил, что отключение функций товара в рамках гарантийного срока недопустимо и должно признаваться недостатком товара, при котором потребитель вправе требовать возврат уплаченных средств.

Особое внимание в новых мерах будет уделено крупным компаниям, таким как Apple, Google, Samsung, Sony, Mercedes и другим производителям техники и автомобилей, которые прекратили гарантийную поддержку и отключили критически важные функции своих товаров.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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