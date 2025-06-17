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Неожиданный скачок цен на нефть: баррель Brent уверенно пошёл в рост

1:51
Экономика

На рынке нефти — неожиданное ускорение. Стоимость фьючерса Brent с поставкой в августе 2025 года внезапно подскочила более чем на 5,7% на лондонской бирже ICE. Это значительное движение, учитывая стабильность предыдущих недель.

Рост Нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рост Нефти

Первые цифры: рост начался вечером

К 21:09 по московскому времени цена барреля нефти марки Brent выросла до $76,2, прибавив 5,1%. Но на этом рост не остановился.

Ещё выше: новые данные спустя 15 минут

Спустя всего 15 минут, к 21:24, фьючерсы достигли нового уровня — $76,64 за баррель. Таким образом, дневной прирост составил 5,71%. Аналогично вела себя и американская WTI: её августовские фьючерсы выросли на 4,14%, до $73,51 за баррель.

Что могло вызвать такую реакцию

Такие колебания на фоне летней волатильности поднимают вопрос: что стало причиной столь уверенного роста? Инвесторы, очевидно, отреагировали на новые сигналы, которые пока не раскрываются на поверхности.

Возможные причины: от геополитики до ожиданий дефицита

Подобный всплеск интереса к сырью может быть вызван целым рядом факторов — от геополитических напряжённостей до ожиданий сокращения поставок. Рынок всегда чувствителен к даже малейшим намёкам на дефицит.

Главное — рынок живёт

Нефтяной рынок не терпит застоя, и такие движения — лишь напоминание о его живой, нервной природе.

Уточнения

Фью́черс (от англ. futures contract или англ. futures, фьючерсный контракт или фьючерсный договор) — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.

Brent (англ. Brent Crude, Brent Blend, London Brent) — эталонная марка (маркерный сорт) нефти, добываемая в Северном море.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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