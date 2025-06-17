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Котировки пошли вверх — индекс Мосбиржи пробил важную отметку

1:44
Экономика

Во вторник вечером индекс Мосбиржи с дополнительным кодом IMOEX2 неожиданно пробил психологический уровень в 2800 пунктов — это случилось впервые с 6 июня 2025 года. Уже к 21:26 мск его значение выросло на 2,29% и составило 2800,1 пункта.

Мосбиржа
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Мосбиржа

Через 15 минут рост ускорился: в 21:41 мск индекс находился уже на уровне 2801,51 пункта — это прирост на 2,34% за вечернюю сессию.

Интересно, что основной рост начался ещё днём. По итогам дневных торгов индекс Мосбиржи подскочил на 1,87%, остановившись на отметке 2788,94 пункта. Одновременно долларовый индекс РТС прибавил 1,6%, достигнув 1116,17 пункта.

Курс юаня, несмотря на бурные движения других показателей, остался без изменений — 10,89 рубля за единицу, как и на момент предыдущего закрытия.

Что это может означать

Такое стремительное движение вверх может указывать как на оптимизм инвесторов, так и на реакцию на внутренние или внешние события. Возможно, рынок уже закладывает в цену ожидания будущих решений — будь то от ЦБ, крупных компаний или геополитических факторов.

Уточнения

Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

Индекс МосБиржи (ранее "Индекс ММВБ") — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на Московской бирже.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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