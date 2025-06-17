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Кубанские аграрии готовятся к масштабной уборочной: 1,7 млн гектаров озимых ждут жатвы

1:32
Экономика

Во время уборочной кампании аграриям Краснодарского края предстоит убрать около 1,7 млн гектаров озимых культур.

Уборка зерна
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка зерна

Работа начнется в ближайшие дни. Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в текущих погодных условиях очень важно провести кампанию вовремя и правильно, чтобы сохранить урожай. Он отметил, что аграрии готовы к этому вызову благодаря господдержке и помощи ученых.

Кондратьев также добавил, что внимание следует уделить семенным посевам, чтобы Кубань могла продолжать обеспечивать себя и другие регионы семенами местной селекции. Важно добиваться достойного урожая и оставаться гарантом продовольственной безопасности страны.

Губернатор напомнил, что аграриям нужно уже сейчас думать об урожае 2026 года и начинать заключать договоры на закупку семян. Вице-губернатор Андрей Коробка сообщил, что уборочная кампания стартует с обмолота озимых зерновых и колосовых культур, а в некоторых хозяйствах уже начали убирать ячмень.

Все предприятия готовы к жатве — на кубанские поля выйдут более 40 тысяч сельхозмашин, включая почти 8 тысяч комбайнов. Запасы топлива сделаны, что позволит ежедневно обмолачивать свыше 100 тысяч гектаров. Зерносушильные комплексы и элеваторы полностью готовы к приёмке нового урожая, согласно информации ИА "Светич".

Уточнения

Ячме́нь (лат. Hórdeum) — род растений семейства Злаки (Poaceae), один из древнейших злаков, возделываемых человеком.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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