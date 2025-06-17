18-летний представитель поколения Z рушит стереотипы: как он стал успешным владельцем такерии

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ресторанный бизнес — сложная сфера, требующая выносливости даже от опытных профессионалов. Однако Эйден Стерлин, которому едва исполнилось 18 лет, успешно справляется с этой задачей.

Фото: freepik.com by timolina is licensed under Free More info тако с курицей

Этот амбициозный юноша рушит стереотипы о ленивом поколении Z, увлеченном соцсетями, демонстрируя свои предпринимательские навыки.

Стерлин — владелец Tacos Del Barrio, оживленного заведения в районе Парк-Слоуп. Меню заведения предлагает широкий выбор мексиканских блюд, от сочных тако аль пастор до внушительных буррито и нежного торта трес лечес, который готовится ежедневно.

Закусочная, открывшаяся недавно, обслуживает около 165 клиентов в день. В планах — открытие второго филиала осенью, что является значительным достижением для молодого предпринимателя, который параллельно занимается развитием своего бизнеса и выбором костюма на выпускной.

"Я всему учусь на практике, — говорит Стерлин, управляющий командой из восьми человек. — Просто живу сегодняшним днем."

Стерлин совмещает учебу в средней школе с работой в ресторане, где он проводит большую часть дня. После занятий он едет в Tacos Del Barrio, где работает до поздней ночи. Несколько часов, оставшиеся до рассвета, он посвящает учебе, часто делая уроки прямо за стойкой своего ресторана, что оставляет ему всего несколько часов на сон, пишет nypost.

По словам Стерлина, его главная цель — чтобы каждый посетитель Tacos Del Barrio уходил с хорошим настроением. Он стремится сочетать аутентичность мексиканской кухни с новыми интересными вкусами и ингредиентами.

Уточнения

Та́ко (исп. taco; во мн. ч. — tacos) — традиционное блюдо мексиканской кухни. Тако состоит из кукурузной или пшеничной тортильи c разнообразной начинкой — говядиной, свининой, курятиной, морепродуктами, чоризо, бобами, овощами, тушёной мякотью мексиканского кактуса. В качестве приправы служат сыр, кинза, лук, сальса, гуакамоле. Тако едят без столовых приборов, складывая тортилью с начинкой пополам. Заведения, специализирующиеся на подаче тако, называются такериями.





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