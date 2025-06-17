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Инновации на воде: как гидросамолёт меняет логистику Амазонии

2:03
Экономика

Тем, кто никогда не бывал в бассейне Амазонки или не знаком с ее жителями, трудно представить, что водные пути — зачастую единственный способ сообщения между городами, поселками и деревнями.

гидросамолет
Фото: ask.chadgpt is licensed under Free More info
гидросамолет

Альтернативой может служить авиация, но ее высокая стоимость делает этот вариант недоступным для многих. Путь из Манауса (Бразилия) в близлежащее поселение может занять несколько часов на лодке. Даже расстояние, которое можно преодолеть за короткое время по суше, превращается в многодневное путешествие по реке из-за отсутствия дорог.

Лукас Гимарайнш и Филипп Бортолете, выпускники престижного Института авиационной техники, задумались о совместном проекте. Изучив проблемы Амазонии, они пришли к выводу, что логистика — самое слабое звено в развитии бизнеса, обусловленное сложностью транспортировки грузов. Лукас, родом из Манауса, и Фелипе, из Порту-Велью (Бразилия), понимали это как никто другой.

В 2021 году они вместе с Тулио Дуарте основали компанию AeroRiver. Их инновационное решение — транспортное средство, сочетающее в себе возможности лодки и самолета. Это так называемый аппарат на динамической воздушной подушке, использующий эффект экрана — аэродинамическое увеличение подъемной силы при движении вблизи поверхности воды. Он похож на самолет, но летит на небольшой высоте, от 2 до 5 метров над водой, взлетая и садясь прямо на воду.

По словам Гимарайнша, у этого судна множество преимуществ. Благодаря эффекту экрана, оно на 40% экономичнее по расходу топлива по сравнению с обычным самолетом. Кроме того, сертифицируется оно как судно, а не как самолет, что значительно упрощает и удешевляет процесс. Сертификация в качестве самолета обошлась бы в миллионы долларов, пишет evistapegn.globo.

Уточнения

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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