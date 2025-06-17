Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет сияющей кожи, который не расскажут на бьюти-каналах
Такого от Румынии не ожидал никто: новый кроссовер рвёт шаблоны и пугает автогигантов
Кошка гадит в углу? Эта ароматная хитрость работает почти всегда
Регина Тодоренко раскрыла секрет своей формы на седьмом месяце беременности
Разбитые стереотипы: дочь Виктории Бони рассказала о реальной жизни подростков в Монако
На отдыхе худеют только те, кто знает эту простую хитрость за столом
Лук стал крепким и сочным, а вредители исчезли: вся магия — в утренней чашке
Контейнеры как искусство: 5 мини-домов, в которые хочется переехать
Лучше быть одной: Марго Овсянникова пожалела вышедшую замуж Бородину

Азартные игры под угрозой: Грузия теряет главных клиентов из Израиля и Ирана

1:56
Экономика

В 2024 году Израиль составил 5% от общего притока иностранной валюты в экономику Грузии и 10% доходов от туризма. Однако сейчас воздушное пространство Израиля закрыто для гражданской авиации, пишет EADaily.

Казино
Фото: commons.wikimedia.org by Antoine Taveneaux, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Казино

Из-за близости к зоне конфликта прогнозируется снижение рейсов и из других стран региона, например, из Саудовской Аравии, которая активно развивает свой туристический сектор.

Грузинская туристическая компания Medraft Georgia уже сообщила о полном отмене всех бронирований из Израиля в Грузию на июнь, и прогнозы на июль тоже неутешительные.

Обострение конфликта между Израилем и Ираном может негативно повлиять на игорный сектор Грузии. Георгий Мамулашвили, глава Ассоциации азартных игр Грузии, отметил, что граждане Израиля и Ирана стали важными клиентами для Батумского региона. Их активность способствовала росту казино и отелей, что, в свою очередь, увеличивало спрос на услуги общественного питания.

В 2024 году пользователи из Израиля составляли около 35% игорных услуг в Грузии. Если этот поток сократится, Батумский регион потеряет доходы как от азартных игр, так и от туристических расходов.

Кроме того, обострение ситуации на Ближнем Востоке нарушило каналы поставок, и экспортеры ожидают проблем. Например, черника, один из экспортных товаров Грузии, стала жертвой этой ситуации. Георгий Гвиниашвили, управляющий партнер Agrolane, сообщил, что они имели контракты на поставки в Израиль, но из-за сложностей с логистикой поставки оказались под угрозой. Им удалось наладить поставки в ОАЭ через Баку, но это увеличивает транспортные расходы.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов
Еда и рецепты
Как у бабушки в погребе: самый ленивый и надёжный способ засолки огурцов Аудио 
Штраф за сэндвич: авиакомпании предупреждают пассажиров о новых правилах
Туризм
Штраф за сэндвич: авиакомпании предупреждают пассажиров о новых правилах Аудио 
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Красота и стиль
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас Аудио 
Популярное
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.

F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Последние материалы
Десерт, который не запрещают на диете: как приготовить клубничные маффины без углеводов
Гладкий, как шёлк, прочный, как камень: материал, который вытесняет плитку из ванных и кухонь
Мышь в зубах, но не на обед: кошка снова принесла подарок — и вот что это значит
Загар есть, а через три дня — будто и не было: простые правила, чтобы сохранить цвет надолго
Если я плохая – вы заслужили: экс-возлюбленная Вани Дмитриенко ответила на обвинения певца
Проклятие вне эфира: Влад Череватый раскрыл свои необычные способности на шоу
Макфа под контролем государства: судебная битва за миллиарды продолжается
Грязь и странные привычки местных: россиянка рассказала о настоящей жизни в Южной Корее
Он ушёл из Tesla и создал электробайк дешевле iPhone — цена поражает
Погребняк о решении Инстасамки избавиться от тату: больно, дорого, долго
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.