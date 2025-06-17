Азартные игры под угрозой: Грузия теряет главных клиентов из Израиля и Ирана

В 2024 году Израиль составил 5% от общего притока иностранной валюты в экономику Грузии и 10% доходов от туризма. Однако сейчас воздушное пространство Израиля закрыто для гражданской авиации, пишет EADaily.
Из-за близости к зоне конфликта прогнозируется снижение рейсов и из других стран региона, например, из Саудовской Аравии, которая активно развивает свой туристический сектор.
Грузинская туристическая компания Medraft Georgia уже сообщила о полном отмене всех бронирований из Израиля в Грузию на июнь, и прогнозы на июль тоже неутешительные.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном может негативно повлиять на игорный сектор Грузии. Георгий Мамулашвили, глава Ассоциации азартных игр Грузии, отметил, что граждане Израиля и Ирана стали важными клиентами для Батумского региона. Их активность способствовала росту казино и отелей, что, в свою очередь, увеличивало спрос на услуги общественного питания.
В 2024 году пользователи из Израиля составляли около 35% игорных услуг в Грузии. Если этот поток сократится, Батумский регион потеряет доходы как от азартных игр, так и от туристических расходов.
Кроме того, обострение ситуации на Ближнем Востоке нарушило каналы поставок, и экспортеры ожидают проблем. Например, черника, один из экспортных товаров Грузии, стала жертвой этой ситуации. Георгий Гвиниашвили, управляющий партнер Agrolane, сообщил, что они имели контракты на поставки в Израиль, но из-за сложностей с логистикой поставки оказались под угрозой. Им удалось наладить поставки в ОАЭ через Баку, но это увеличивает транспортные расходы.
Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.