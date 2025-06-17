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Макфа под контролем государства: судебная битва за миллиарды продолжается

1:14
Экономика

Челябинский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу на решение Центрального райсуда о взыскании с бывших владельцев АО "Макфа" 19,7 млрд рублей, которые они получили в качестве дивидендов.

Молоток судьи
Фото: flickr.com by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Адвокат Вячеслав Плахотнюк сообщил, что они планируют обжаловать это решение в Верховном Суде, надеясь, что тот отменит как решение Центрального райсуда о национализации "Макфа", так и сегодняшний акт Челябинского областного суда.

Плахотнюк также отметил, что сумма в 19 миллиардов рублей — это просто цифра, которую невозможно взыскать, особенно учитывая, что сами предприятия уже национализированы и управляются государственной фирмой, пишет URA.RU.

Решение по иску Генпрокуратуры РФ Центральный суд Челябинска принял в январе 2025 года, обязывая бывших владельцев вернуть почти 20 миллиардов рублей, полученных в виде дивидендов с 2002 по 2024 годы. Генпрокуратура также потребовала вернуть государству акции компании "Макфа", которая является крупнейшим производителем макаронных изделий в России.

Уточнения

Дивиде́нд (лат. dividendum — то, что подлежит разделу) — часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций (обыкновенных, привилегированных, учредительских и других), долей, находящихся в их владении.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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