Екатеринбург станет первым: мегатрамвай готовится к выходу на улицы города

2:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Екатеринбург прибыл инновационный трамвай, представляющий собой первую в стране пятисекционную модель 71-665 "80 лет Победы", созданную на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

Фото: тг канал «Екатранс» is licensed under Free More info пятисекционный трамвай

Этот 30-метровый состав, уже прозванный "локомотивом XXI века", доставлен в город и проходит подготовку к финальной сборке в Западном депо. Предварительные испытания запланированы на период, предшествующий выставке "Иннопром-2025", а именно с 7 по 10 июля.

В условиях перегруженности стандартных девятиметровых трамваев, особенно в часы пик, новый состав способен вместить от 270 до 406 пассажиров. Это почти в полтора раза превышает вместимость модели "Кастор" и в четыре раза больше, чем у старых вагонов. Благодаря наличию двух кабин управления, трамвай может эффективно функционировать без разворотных колец, что особенно удобно на узких улицах, пишет "Царьград".

Модель 71-665 представляет собой полностью низкопольный трамвай с восемью осями, оснащенный системой "мотор-колесо" и климат-контролем. Это современное инженерное решение, обеспечивающее широкую проходную зону и свободный доступ внутри салона. Однако для его эксплуатации потребуется усиление тяги, модернизация рельсов, контактной сети и депо, а также адаптация инфраструктуры на улицах со сложной геометрией.

Хотя другие города, такие как Пермь (с трехсекционными трамваями) и Казань (обсуждающая сочлененные составы), также проявляют интерес к подобным решениям, именно Екатеринбург стремится стать первым городом в России, запустившим в эксплуатацию пятивагонный мегатрамвай. Петербург и Челябинск готовятся к испытаниям модели 71-952 от "ПК ТС".

В случае успешного завершения испытаний, ввод трамвая в эксплуатацию запланирован на конец лета, сразу после "Иннопром-2025", что станет значимым шагом в реализации федеральной программы "Компактный умный транспорт".

Уточнения

Депо — предприятие, осуществляющее эксплуатацию и ремонт подвижного состава железных дорог, городского транспорта.



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