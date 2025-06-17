Новый терминал в долг: Ижевску выдали бюджетный кредит на 276 млн рублей

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Для финансирования строительства нового терминала ижевского аэропорта Удмуртия привлекла заем в размере 276 миллионов рублей. Об этом проинформировали в минфине республики.

Фото: stroi.mos.ru by Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Аэропорт

Казначейский кредит, выделенный на возведение нового аэровокзального комплекса в Ижевске, предоставлен под льготную ставку 3% годовых сроком на 15 лет. Погашение займа запланировано до мая 2040 года, пишет udm-info.ru.

Привлечение нового кредита повлекло за собой увеличение государственного долга региона. Если на 1 мая он составлял 66,125 миллиарда рублей, то к 1 июня вырос до 66,4 миллиарда. Согласно данным республиканского минфина, затраты на обслуживание долговых обязательств на 1 июня достигли 131,5 миллиона рублей. Все платежи осуществляются своевременно и в полном объеме.

Структура госдолга республики такова, что 92% (61,4 млрд рублей) приходится на кредиты, полученные из федерального бюджета по ставкам 0,1% и 3% годовых. Оставшаяся часть представлена облигациями, выпущенными под 10,5% годовых.

Как ранее сообщал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов, в период с 2025 по 2029 годы планируется списание задолженности на общую сумму 40,6 миллиарда рублей. Не менее половины этих средств регион обязуется направить на реализацию инфраструктурных проектов, а оставшуюся часть — на инвестиционные инициативы.

Завершение строительства терминала ижевского аэропорта с международным сектором, финансирование которого осуществляется за счет нового кредита, первоначально было намечено на май 2025 года. Однако сроки ввода объекта в эксплуатацию были перенесены, новая дата не объявлена. В мае готовность терминала оценивалась в 92%. В июне были установлены три телетрапа, которые находились в ожидании монтажа в течение нескольких месяцев.

Уточнения

Заём (неправильно займ) — вид обязательственных отношений, договор, согласно которому одна сторона (заимодавец) передаёт или обязуется передать в собственность или управление другой стороне (заёмщику) деньги, ценные бумаги или товары, определённые родовыми признаками (например: числом, весом, мерой), а заёмщик обязуется возвратить равную сумму денег или равное количество вещей или ценных бумаг того же рода и качества.



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