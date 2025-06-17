Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретный час полива, о котором забывают даже опытные огородники
Этот приём помогает экономить в аэропорту — уже проверили тысячи
Виктория Боня нарушила уединение Марата Сафина: редкие кадры после слухов о романе
Обманка для худеющих: почему сауна и пояса не работают
Выкини шейкер и протеин: всё, что сжигает жир, уже стоит у тебя на полке
Вы добавляли это в салаты, а надо было — в унитаз: простые средства против жёлтого налёта
Провал элитной продажи: как квартира Хованского потеряла 16 млн за четыре года
В Сицилии разоблачили сеть поддельных люксовых яхт — продавали по всему миру
Гигант из глубин вернулся: самая большая акула Атлантики снова выходит на охоту

Новый терминал в долг: Ижевску выдали бюджетный кредит на 276 млн рублей

2:29
Экономика

Для финансирования строительства нового терминала ижевского аэропорта Удмуртия привлекла заем в размере 276 миллионов рублей. Об этом проинформировали в минфине республики.

Аэропорт
Фото: stroi.mos.ru by Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Аэропорт

Казначейский кредит, выделенный на возведение нового аэровокзального комплекса в Ижевске, предоставлен под льготную ставку 3% годовых сроком на 15 лет. Погашение займа запланировано до мая 2040 года, пишет udm-info.ru.

Привлечение нового кредита повлекло за собой увеличение государственного долга региона. Если на 1 мая он составлял 66,125 миллиарда рублей, то к 1 июня вырос до 66,4 миллиарда. Согласно данным республиканского минфина, затраты на обслуживание долговых обязательств на 1 июня достигли 131,5 миллиона рублей. Все платежи осуществляются своевременно и в полном объеме.

Структура госдолга республики такова, что 92% (61,4 млрд рублей) приходится на кредиты, полученные из федерального бюджета по ставкам 0,1% и 3% годовых. Оставшаяся часть представлена облигациями, выпущенными под 10,5% годовых.

Как ранее сообщал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов, в период с 2025 по 2029 годы планируется списание задолженности на общую сумму 40,6 миллиарда рублей. Не менее половины этих средств регион обязуется направить на реализацию инфраструктурных проектов, а оставшуюся часть — на инвестиционные инициативы.

Завершение строительства терминала ижевского аэропорта с международным сектором, финансирование которого осуществляется за счет нового кредита, первоначально было намечено на май 2025 года. Однако сроки ввода объекта в эксплуатацию были перенесены, новая дата не объявлена. В мае готовность терминала оценивалась в 92%. В июне были установлены три телетрапа, которые находились в ожидании монтажа в течение нескольких месяцев.

Уточнения

Заём (неправильно займ) — вид обязательственных отношений, договор, согласно которому одна сторона (заимодавец) передаёт или обязуется передать в собственность или управление другой стороне (заёмщику) деньги, ценные бумаги или товары, определённые родовыми признаками (например: числом, весом, мерой), а заёмщик обязуется возвратить равную сумму денег или равное количество вещей или ценных бумаг того же рода и качества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Капуста без дыр и слизней: деревенский лайфхак из трёх простых ингредиентов
Садоводство, цветоводство
Капуста без дыр и слизней: деревенский лайфхак из трёх простых ингредиентов Аудио 
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Красота и стиль
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас Аудио 
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Домашние животные
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям Аудио 
Популярное
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.

F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов В Израиле растёт пессимизм по поводу затяжной войны с Ираном Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Последние материалы
Звучит как шутка, а работает как система: кто такие менеджеры по счастью и зачем они компаниям
Гарнир, который затмевает основное блюдо: все просят рецепт, никто не верит, как просто
Физики заглянули в квантовый мир гравитации — и вот что увидели
Вернули кольцо: певицу Жасмин восхитили зрители на концерте в Астрахани
Закон есть, а аресты продолжаются: в СИЗО по-прежнему попадают больные и матери
Длинные выходные ускользнут до ноября: россиян ждёт непростой рабочий марафон
Почти тысяча туристов вернулись из Турции без чемоданов: Turkish Airlines объяснилась
Пляж по кусочкам: в Адлере начали сдавать песок в аренду за 1500 рублей в день
Ночной сад с секретом: растения, что дышат под луной и слышат мотыльков
Ошибка большинства туристов — секрет комфортного перелёта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.