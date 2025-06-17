Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ночной сад с секретом: растения, что дышат под луной и слышат мотыльков
Ошибка большинства туристов — секрет комфортного перелёта
Вы всё ещё переживаете из-за целлюлита? Вот что говорят на это современные тренды
Ни слова за Россию!: Цыганова негодует из-за позиции звёзд, поддержавших Израиль
За кулисами славы: лейбл ЮрКисса раскрыл правду о конфликте с Люсей Чеботиной
Фургон мечты: как Ram ProMaster превратился в идеальное убежище
Цистит вернется снова? Узнайте 5 главных причин хронической проблемы
Паук без яда оказался смертельным: как действует токсичная паутина
Форма без зала и диет: что скрывается за громкими обещаниями гиревого флешмоба

Цепная реакция: как повышение тарифов на газ скажется на всей экономике

2:07
Экономика

В обсуждении новой системы индексации тарифов участвуют Минэнерго и Минэкономразвития. Инициатива Минэнерго предполагает двухэтапный рост тарифов на газ, что может привести к увеличению годового повышения до 21% из-за эффекта сложных процентов. Это касается в первую очередь промышленных потребителей, но может вызвать более широкие последствия для экономики.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

Юлия Шайхразеева, преподаватель РЭУ им. Плеханова, в интервью ИА RuNews24.ru отмечает, что такие изменения могут вызвать цепную реакцию в различных секторах. Удорожание газа приведет к повышению цен на электроэнергию, что в условиях экономического замедления может стать серьезным ударом для домохозяйств и бизнеса. Это может вызвать не только трудности для развития, но и социальное недовольство.

Кроме того, ожидается новый инфляционный импульс. Увеличение затрат на сырьё может подстегнуть общую инфляцию, которая уже в мае достигала почти 10% годовых. Центральный Банк России предупреждает о рисках дальнейшего роста цен, особенно на продовольствие и энергию.

Газпром, который столкнулся с рекордными убытками в 2024 году, ищет пути компенсации доходов, и повышение тарифов для промышленности может показаться удобным решением. Однако это может негативно сказаться на рентабельности и конкурентоспособности таких отраслей, как металлургия и химия.

Власти столкнутся с непростым выбором: поддерживать Газпром за счёт внутренних потребителей или сдерживать инфляцию и защищать слабые отрасли. Каждый путь будет отражать, как государство видит баланс между повышением доходов бюджета и минимизацией экономического кризиса.

Важно не только оценить текущие последствия, но и разработать долгосрочную стратегию, которая учтёт интересы всех сторон — от крупных компаний до малого бизнеса и конечных потребителей, заключил эксперт.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Домашние животные
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички Аудио 
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Красота и стиль
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас Аудио 
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Шоу-бизнес
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук Аудио 
Популярное
F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch Magazine о секретных модификациях F-35 ВВС Израиля, участвующих в ударах по Ирану.

F-35 вышел из-под контроля: Израиль переписал правила
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов В Израиле растёт пессимизм по поводу затяжной войны с Ираном Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Последние материалы
Анна Пересильд отреагировала на видео Беременна в 16 со своим участием
Новый бетон гасит вибрации и перерабатывает отходы — как это работает
Сок вместо таблеток: бодрит, лечит и улучшает память — и всё это без сахара
Главный фитнес-тренд 2025: как заниматься спортом по своим правилам
Ближний Восток меняет всё: Зеленскому придётся сесть за стол переговоров с Россией
Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест
В США спрогнозировали обвал цен на золото
Картофель в сливках, который тает во рту: запекаем по французским правилам
Так больше не носят: антирейтинг вещей, которые вас старят
Соседка завидует? Поставь мяту: простые трюки против тяжёлой энергетики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.