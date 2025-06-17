Цепная реакция: как повышение тарифов на газ скажется на всей экономике

2:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В обсуждении новой системы индексации тарифов участвуют Минэнерго и Минэкономразвития. Инициатива Минэнерго предполагает двухэтапный рост тарифов на газ, что может привести к увеличению годового повышения до 21% из-за эффекта сложных процентов. Это касается в первую очередь промышленных потребителей, но может вызвать более широкие последствия для экономики.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

Юлия Шайхразеева, преподаватель РЭУ им. Плеханова, в интервью ИА RuNews24.ru отмечает, что такие изменения могут вызвать цепную реакцию в различных секторах. Удорожание газа приведет к повышению цен на электроэнергию, что в условиях экономического замедления может стать серьезным ударом для домохозяйств и бизнеса. Это может вызвать не только трудности для развития, но и социальное недовольство.

Кроме того, ожидается новый инфляционный импульс. Увеличение затрат на сырьё может подстегнуть общую инфляцию, которая уже в мае достигала почти 10% годовых. Центральный Банк России предупреждает о рисках дальнейшего роста цен, особенно на продовольствие и энергию.

Газпром, который столкнулся с рекордными убытками в 2024 году, ищет пути компенсации доходов, и повышение тарифов для промышленности может показаться удобным решением. Однако это может негативно сказаться на рентабельности и конкурентоспособности таких отраслей, как металлургия и химия.

Власти столкнутся с непростым выбором: поддерживать Газпром за счёт внутренних потребителей или сдерживать инфляцию и защищать слабые отрасли. Каждый путь будет отражать, как государство видит баланс между повышением доходов бюджета и минимизацией экономического кризиса.

Важно не только оценить текущие последствия, но и разработать долгосрочную стратегию, которая учтёт интересы всех сторон — от крупных компаний до малого бизнеса и конечных потребителей, заключил эксперт.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



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