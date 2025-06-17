Газпромбанк организовал крупнейшую в России сделку с углеродными единицами для участника Сахалинского эксперимента

3:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Газпромбанк обеспечил проведение его дочерней компанией — "ГПБ Комплект" (АО) сделки объемом 64 тыс. углеродных единиц для участника Сахалинского эксперимента с целью покрытия обязательств по компенсации выбросов парниковых газов.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Сделка стала крупнейшей по объему с момента запуска российского углеродного рынка и в рамках Сахалинского эксперимента.

Газпромбанк оказал полный комплекс услуг по сопровождению сделки и выступил единым координатором всего процесса — от взаимодействия с поставщиками до правового и документарного оформления.

Это не первая крупная сделка по продаже углеродных единиц, в которой Газпромбанк выступает в качестве организатора. Ранее в 2024 году Банк организовал первую продажу российских углеродных единиц за рубеж.

Справка

Сахалинский эксперимент — эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов, проводимый на территории Сахалинской области в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2022 № 34-ФЗ "О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации".

"Газпромбанк" (Акционерное общество) — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Общее число точек продаж в России превышает 480. Банк также имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия), Нью-Дели (Индия) и Ташкенте (Узбекистан). В числе его клиентов — более 5 миллионов физических и порядка 196 тысяч юридических лиц.

Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики и занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга.

Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Частным клиентам предлагается полный набор услуг: банковские карты, вклады, потребительское и ипотечное кредитование, валютно-обменные операции, брокерское обслуживание и многое другое.

Банк является одним из технологических лидеров на российском финансовом рынке. За последние несколько лет был успешно реализован проект цифровой трансформации: перестроена IT-инфраструктура, внедрены новые сервисы для улучшения клиентского опыта, перезапущены дистанционные каналы обслуживания.

С момента основания в 1990 году Газпромбанк учитывает в собственной деятельности принципы устойчивого развития. В настоящее время банк принимает деятельное участие во всех основных направлениях ESG-повестки.

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