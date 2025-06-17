Может изменить демографию России — в Госдуме предложили новый стимул для родителей

В Государственную думу поступил проект закона, предполагающий существенное увеличение выплат по материнскому капиталу за каждого последующего ребёнка.
Автором инициативы выступила глава комитета по защите семьи, депутат Нина Останина. Текст законопроекта уже опубликован в официальной электронной базе нижней палаты парламента.
Суть документа заключается в том, что при рождении второго, третьего и последующих детей сумма материнского капитала будет увеличиваться — каждый следующий ребёнок будет давать право на выплату, превышающую предыдущую на четверть. Иными словами, размер пособия будет расти на 25% по сравнению с предыдущим ребёнком.
Автор инициативы уверена, что подобная мера поможет уже в ближайшие два года увеличить количество рождений вторых детей и поддержит тенденцию к появлению третьих и четвёртых малышей в семьях по всей России.
В пояснительной записке также говорится, что для воплощения проекта в жизнь потребуется дополнительное финансирование из государственного бюджета.
Матери́нский (семе́йный) капита́л — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении ребёнка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.
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