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Может изменить демографию России — в Госдуме предложили новый стимул для родителей

1:10
Экономика

В Государственную думу поступил проект закона, предполагающий существенное увеличение выплат по материнскому капиталу за каждого последующего ребёнка.

Мать с младенцем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мать с младенцем

Автором инициативы выступила глава комитета по защите семьи, депутат Нина Останина. Текст законопроекта уже опубликован в официальной электронной базе нижней палаты парламента.

Суть документа заключается в том, что при рождении второго, третьего и последующих детей сумма материнского капитала будет увеличиваться — каждый следующий ребёнок будет давать право на выплату, превышающую предыдущую на четверть. Иными словами, размер пособия будет расти на 25% по сравнению с предыдущим ребёнком.

Автор инициативы уверена, что подобная мера поможет уже в ближайшие два года увеличить количество рождений вторых детей и поддержит тенденцию к появлению третьих и четвёртых малышей в семьях по всей России.

В пояснительной записке также говорится, что для воплощения проекта в жизнь потребуется дополнительное финансирование из государственного бюджета.

Уточнения

Матери́нский (семе́йный) капита́л — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении ребёнка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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