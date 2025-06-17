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На грани банкротства — Маск предсказал катастрофу для США

1:03
Экономика

Илон Маск выразил серьёзную обеспокоенность в связи с финансовой политикой США, предупредив о рисках дефолта, если текущая ситуация не изменится.

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск

В своём сообщении в соцсети X он отреагировал на данные о масштабах американского государственного долга и затрат на его обслуживание.

Маск указал, что в случае сохранения нынешнего курса экономика страны окажется в положении фактического банкротства. По его словам, почти вся налоговая выручка будет направляться на погашение процентов по долгу, что оставит федеральному бюджету минимум средств на остальные нужды.

В основе обсуждения лежала публикация аккаунта Wall Street Mav, который сообщил, что около четверти всех налоговых поступлений США уходит именно на обслуживание госдолга, общий объём которого достиг уже 37 триллионов долларов.

При этом доходы бюджета страны за год составляют около 5 триллионов долларов, что подчёркивает масштаб проблемы.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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