На нефтяной волне: как Россия выиграет от конфликта на Ближнем Востоке

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин рассказал "Газете.Ru", что в ближайшем будущем стоимость нефти марки Brent будет колебаться в пределах от 75 до 100 долларов за баррель.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Добыча нефти

Такой прогноз связан с обострением конфликта между Ираном и Израилем, которое уже привело к резкому скачку цен на нефть более чем на десять процентов. Кроме того, на фоне напряжённости возросли котировки акций российских нефтяных компаний.

По мнению Бахтина, текущая ситуация выгодна для России, так как страна и её фондовый рынок оказываются в относительно защищённом положении благодаря ограниченному оттоку капитала и подъему цен на энергоресурсы.

Он отметил, что если цены на нефть будут удерживаться на высоком уровне в среднесрочной перспективе, это принесёт ощутимую пользу госбюджету, который сможет сократить дефицит за счёт увеличения доходов от нефтегазового сектора.

Стратег также указал, что в условиях неопределённости с поставками иранской нефти и возможных ограничений на транспортировку через Ормузский пролив, обсуждение новых санкций против российской нефти может стать менее актуальным.

По его мнению, если напряжённость в регионе продолжит нарастать, цена Brent способна преодолеть отметку в 100 долларов за баррель. В противном случае котировки будут оставаться примерно на уровне 70-75 долларов.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.