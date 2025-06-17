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ЕС нашёл способ обойти вето Венгрии и ударить по российскому газу

1:23
Экономика

Европейская комиссия готовит юридически выверенный ход, который позволит заблокировать импорт российского газа, даже если Венгрия и Словакия будут против. Об этом стало известно из сообщений, на которые ссылается агентство Reuters.

Европейский союз
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейский союз

Согласно информации от источников в структурах Евросоюза, вместо единогласного голосования Брюссель намерен использовать механизм "усиленного большинства" — юридическую формулу, дающую возможность обойти вето отдельных стран.

Ранее на встрече министров энергетики представители Будапешта и Братиславы выступили резко против инициативы по отказу от российских энергоресурсов. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто тогда дал понять, что в предложении шла речь о полном прекращении поставок из России, включая не только газ, но и нефть с ядерным топливом.

Тем не менее, по данным агентства, в Комиссии рассчитывают продвинуть идею через Европарламент и Совет ЕС при поддержке минимум 15 стран, представляющих 65 процентов сообщества.

Такой шаг, как считают некоторые европейские министры, может повлечь за собой не только юридические споры, но и крупные финансовые убытки — особенно в случае досрочного разрыва контрактов с поставщиками топлива.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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