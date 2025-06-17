Гигантский долг прощён: Россия списала Таджикистану 25,3 миллиарда рублей за электроэнергию

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно утверждённому нижней палатой парламента Таджикистана протоколу, между странами был подписан документ, согласно которому задолженность перед совместным предприятием "Сангтудинская ГЭС-1" будет поэтапно аннулирована вплоть до 2034 года.

Фото: PublicDomainPictures.net by Ken Kistler, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ЛЭП

Речь идёт о внушительной сумме — более 3,2 миллиарда сомони, что в пересчёте на рубли составляет порядка 25,3 миллиарда. Подписи под соглашением поставили министры энергетики двух стран — Сергей Цивилев и Далер Джума.

Финансовые рамки проекта также пересматриваются. Теперь срок возврата инвестиций продлевается на 15 лет и составит 35 лет, с конечной датой — 2048 год. Общий объём вложений сторон — 847 миллионов долларов, или 66,6 миллиарда рублей по текущему курсу.

Энергетическое значение объекта трудно переоценить. Сангтудинская ГЭС-1 с установленной мощностью 670 мегаватт поставляет около 12% всей электроэнергии Таджикистана. Её единственным покупателем остаётся национальный холдинг "Барки Точик".

Как подчёркивают в профильных источниках, включая портал "Инфотэк", новая договорённость может стать поворотной точкой как в двусторонних отношениях, так и в будущей энергетической стратегии региона.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



Таджикиста́н (тадж. Тоҷикистон), официальное название — Респу́блика Таджикиста́н (тадж. Ҷумҳурии Тоҷикистон, перс. جمهوری تاجیکستان‎) — государство в Центральной Азии, расположенное в предгорьях Памира и не имеющее выхода к морю.



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