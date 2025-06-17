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Аквакультура на подъёме: производство карпов и осетровых в России значительно увеличилось

1:01
Экономика

В первом квартале 2025 года в России увеличилось производство карповых и осетровых рыб.

Рыбный магазин
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыбный магазин

Как сообщает ИА "Светич" со ссылкой на Росрыболовство, за три месяца отечественные предприятия выпустили 164,7 тыс. тонн аквакультурной продукции, включая рыбопосадочный материал.

По сравнению с прошлым годом производство карпов возросло на 6,5%. В ведомстве отметили, что это связано с отечественными селекционными достижениями, включая две новые породы карпов — Баттерфляй и Черфас, а также заявки на регистрацию новых кроссов Головинская и Боброва.

Производство осетровых увеличилось на 17,5%. Вылов осетровых в дикой природе запрещен для защиты популяций, поэтому на рынок поступает только продукция аквакультуры, что подстегивает рост объемов производства в стране.

Уточнения

Осетры́ (лат. Acipenser) — род пресноводных, полупроходных и проходных рыб из семейства осетровых с вкусным и весьма дорогостоящим мясом.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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