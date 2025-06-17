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Три проекта, которые изменят Севастополь: 740 миллионов для новых виноградников

1:01
Экономика

В Севастополе планируют вложить почти 740 миллионов рублей в новые виноградники для развития виноделия.

Виноград
Фото: flickr.com by Hector Garcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Виноград

Губернатор Михаил Развожаев сообщил об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Он отметил, что развитие винодельческой отрасли — это важный шаг для увеличения доходов компаний. Благодаря поддержке федерального центра, в этом году запланированы 738 миллионов рублей на закладку виноградников через Минсельхоз.

Севастополь реализует три крупных проекта в этой области. Например, "Золотая Балка" инвестировала около 4 миллиардов рублей в новый завод, а один из частных инвесторов вложил 4,5 миллиарда рублей на строительство винодельческого завода и новые виноградники. Кроме того, старейший завод в Инкермане модернизируется с созданием центра винного туризма, на что выделено 4,2 миллиарда рублей, пишет ТАСС.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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