На Украине наблюдается резкий скачок цен на хлеб, сделавший его недоступным для значительной части населения.
По данным издания, стоимость ржаного хлеба в стране возросла почти в два раза по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, прогнозируется серьезная нехватка ржи.
Как отмечает Оксана Руженкова, эксперт Всемирного банка, половина бородинского хлеба стоит около 40 гривен, а килограмм ржаного хлеба приближается к 2 долларам США. Для многих жителей Украины такая стоимость является непомерно высокой.
Украинские СМИ сообщают о значительном сокращении посевных площадей ржи и прогнозируют полный дефицит этой культуры. Если в прошлом году килограмм бородинского хлеба стоил около 1 доллара, то в июне текущего года цена уже достигла 2 долларов.
Издание "Телеграф" информирует о том, что в мае лук на Украине подорожал более чем на 50%, а в отдельных регионах рост цен превысил 80%.
Ранее депутат Верховной рады Сергей Нагорняк предупредил о возможном дефиците газа в зимний период, который может составить от 4,6 до 5 миллиардов кубометров.
Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.
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