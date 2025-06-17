Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда бонусные мили становятся ловушкой? Шокирующая история авиапассажира
Пора ставить счётчик: скоро платить будете по тройному тарифу
Трендовые тренировки: эти упражнения улучшат ваш день, даже не выходя из дома
Медитация и осознанность имеют темную сторону, которую часто упускают из виду: вот что она таит
Неловкость в прошлом: как выбрать белую рубашку, чтобы не было видно белья
Назван один из самых популярных фильмов всех времён студии Disney
Парковался у своего дома годами, а теперь штраф: что изменилось и как защититься
Евросоюз продлил санкции против крымчан до 2026 года: что это значит для туристов
Салоны отдают кроссоверы за полцены — но почему они до сих пор в плюсе

Чёрные списки банков: миф или реальность? Разбираемся с экспертом

1:08
Экономика

Как банки трактуют понятие "черные списки" клиентов, существуют ли они в действительности, и кто может в них оказаться, объяснил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

Отделение банка
Фото: commons.wikimedia.org by Kinttwooarp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Отделение банка

По его утверждению, под "черными списками" подразумеваются внутренние базы данных, создаваемые банками для защиты интересов акционеров и соответствия требованиям законодательства, регулирующих и контролирующих органов. Использовать эти реестры или нет, решает сам банк, опираясь на собственную оценку рисков. Исключением является перечень лиц, причастных к финансированию терроризма, легализации преступных доходов и подобным противозаконным действиям.

Некоторые банки могут формировать списки недобросовестных заемщиков, а также клиентов, склонных к конфликтному поведению, например, проявлявших агрессию в общении со службой взыскания, согласно "Прайм".

Во избежание попадания в подобные реестры рекомендуется своевременно погашать задолженности, уплачивать налоги и исполнять прочие обязательства.

Уточнения

Заёмщик — сторона по кредитным отношениям, получающая кредитные деньги (кредит) и принимающая на себя обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент за время пользования ссудой.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Садоводство, цветоводство
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных Аудио 
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Недвижимость
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Сначала исчезали кролики — теперь исчезают сами охотники: во Флориде рыси начали убивать
Домашние животные
Сначала исчезали кролики — теперь исчезают сами охотники: во Флориде рыси начали убивать Аудио 
Популярное
Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность

Редкая специя, золотой цвет и мощный эффект: почему стоит заменить вечернюю ромашку чашкой шафранового чая — узнаете из нашего материала.

Пейте вместо ромашки: золотой чай, который снижает сахар, давление и тревожность
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Укус сильнее змеи: это создание убивает за 3 секунды и весит меньше спички
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Номер, который не забудешь: почему всё больше людей возвращают себе стационарный телефон
Главный вопрос дня: будет ли в Иране реализован ливийский сценарий Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Глобальная стройка на грани срыва: медь заканчивается быстрее, чем ожидалось
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
Эти машины дешевеют быстрее, чем снимаются с гарантии: главная проблема китайцев
Эти машины дешевеют быстрее, чем снимаются с гарантии: главная проблема китайцев
Последние материалы
Неловкость в прошлом: как выбрать белую рубашку, чтобы не было видно белья
Назван один из самых популярных фильмов всех времён студии Disney
Парковался у своего дома годами, а теперь штраф: что изменилось и как защититься
Евросоюз продлил санкции против крымчан до 2026 года: что это значит для туристов
Салоны отдают кроссоверы за полцены — но почему они до сих пор в плюсе
Как удивить ненавистника цукини: вкуснейший тарт с копчёным лососем, который заставит его передумать
Бэтмен: Начало — 20 лет назад Нолан спрятал в фильме секрет, перевернувший Голливуд
25 лет без капремонта? Вот с какой машины такое реально — и в чём подвох
Чёрные списки банков: миф или реальность? Разбираемся с экспертом
Пришёл лечить зуб — а уехал в морг: безобидная боль оказалась смертельной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.