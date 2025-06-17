Чёрные списки банков: миф или реальность? Разбираемся с экспертом

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как банки трактуют понятие "черные списки" клиентов, существуют ли они в действительности, и кто может в них оказаться, объяснил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

Фото: commons.wikimedia.org by Kinttwooarp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Отделение банка

По его утверждению, под "черными списками" подразумеваются внутренние базы данных, создаваемые банками для защиты интересов акционеров и соответствия требованиям законодательства, регулирующих и контролирующих органов. Использовать эти реестры или нет, решает сам банк, опираясь на собственную оценку рисков. Исключением является перечень лиц, причастных к финансированию терроризма, легализации преступных доходов и подобным противозаконным действиям.

Некоторые банки могут формировать списки недобросовестных заемщиков, а также клиентов, склонных к конфликтному поведению, например, проявлявших агрессию в общении со службой взыскания, согласно "Прайм".

Во избежание попадания в подобные реестры рекомендуется своевременно погашать задолженности, уплачивать налоги и исполнять прочие обязательства.

Уточнения

Заёмщик — сторона по кредитным отношениям, получающая кредитные деньги (кредит) и принимающая на себя обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент за время пользования ссудой.





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