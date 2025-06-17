Чёрные списки банков: миф или реальность? Разбираемся с экспертом

Как банки трактуют понятие "черные списки" клиентов, существуют ли они в действительности, и кто может в них оказаться, объяснил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
По его утверждению, под "черными списками" подразумеваются внутренние базы данных, создаваемые банками для защиты интересов акционеров и соответствия требованиям законодательства, регулирующих и контролирующих органов. Использовать эти реестры или нет, решает сам банк, опираясь на собственную оценку рисков. Исключением является перечень лиц, причастных к финансированию терроризма, легализации преступных доходов и подобным противозаконным действиям.
Некоторые банки могут формировать списки недобросовестных заемщиков, а также клиентов, склонных к конфликтному поведению, например, проявлявших агрессию в общении со службой взыскания, согласно "Прайм".
Во избежание попадания в подобные реестры рекомендуется своевременно погашать задолженности, уплачивать налоги и исполнять прочие обязательства.
Заёмщик — сторона по кредитным отношениям, получающая кредитные деньги (кредит) и принимающая на себя обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент за время пользования ссудой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Редкая специя, золотой цвет и мощный эффект: почему стоит заменить вечернюю ромашку чашкой шафранового чая — узнаете из нашего материала.